Scandalul Udrea-Costa Rica IA AMPLOARE: „Nu eu o vânez, ci instituții specializate”

Jurnalistul Sabin Orcan vine cu noi precizări, după ce, joi seară, susținea că are informații potrivit cărora Elena Udrea se află în Costa Rica.





„Oricine poate fi localizat pe bază de pașaport, card, telefon. În cazul doamnei Udrea, unul din cele trei era ieri în Costa Rica”, scrie jurnalistul pe Facebook.

MISTERUL a fost DEZLEGAT! Unde se află Elena Udrea? Motivul NEAȘTEPTAT al prezenței sale la Atena

Sabin Orcan anunța, joi noaptea, pe contul său de socializare că Elena Udrea ar fi plecat din ţară în Costa Rica, unde se află şi fosta şefa a DIICOT, Alina Bica.

Afirmaţia lui Orcan indică că ar avea sau pretinde că ar avea acces la informaţii care sunt apanajul serviciilor secrete.

Într-o altă postare, acesta scrie: „Doamna Elena Udrea nu confirmă, nu infirmă că ar fi plecată în Costa Rica. Dar nici nu exclude posibilitatea.

Restul, mă abțin să comentez.

Elena Udrea: „Când am început, aveam UN dosar penal în instanţă, acum am TREI...”

O singură precizare, totuși. Atât pentru dumneaei, cât și pentru public. Nu eu o vânez, de asta se ocupă instituții specializate.”

Postarea jurnalistului vine după ce Elena Udrea a reacționat informației că s-ar afla în Costa Rica:

„Unii nu au avut somn si, dupa miezul noptii s-au apucat sa imprastie “pe surse” ca “Elena Udrea a parasit tara”!!!!!! Asa, si??? Si ce daca “am parasit tara”??? Ce va agita atat de tare de nu dormiti noaptea din cauza mea? Sau ati primit ordin pe unitate sa va ridicati din scutece si sa va lamentati pe net? “Am parasit tara” de nu stiu cate ori pana acum si o sa o mai “parasesc” oricand e nevoie. Ca plec cu treaba sau plec in vacanta, ma priveste fix pe mine. La fel cum si daca as merge sa o vizitez pe Alina Bica in Costa Rica sau m-as plimba cu ea la Paris, ar fi fix problema noastra. Asa ca pe loc repaus pana la noile ordine!

P.S. Cine chiar ar fi vrut sa se stie unde sunt zilele acestea, putea afla usor, nu e niciun secret, ba chiar este o informatie oficiala”, scrie Udrea pe Facebook.

Elena Udrea, EXMATRICULATĂ de la Facultatea de Teologie Ortodoxă. EXPLICAȚIA decanului Universității Babeş-Bolyai

Pe de altă parte, avocatul Veronel Radulescu, susține că Elena Udrea a plecat din România pe 29 ianuarie și s-a internat într-o clinică din Atena pe 30 ianuarie. Elena Udrea a avut termen si avocații au depus la instanță documente care ar atesta acest lucru. Internarea, potrivit acestor acte, este pentru 2 săptămâni, motivul fiind efectuarea unor proceduri medicale.

Elena Udrea nu are nici o restricţie de deplasare în străinătate.

Pagina 1 din 1