ROATA ISTORIEI. Când naționaliștii UCRAINENI luptau cot la cot cu RUȘII împotriva ROMÂNILOR

Acum, naționaliștii ucraineni ezită să-și aducă aminte că au luptat cot la cot cu separatiștii în 1992, în Transnistria, unde Rusia a declanșat un conflict militar, pentru a împiedica apropierea Republicii Moldova de Occident sau chiar o posibilă Unire cu România, relatează Radio Chișinău.

„Noi întotdeauna am considerat că Transnistria este teritoriul Ucrainei. Problema unirii Republicii Moldova cu România era la ordinea zilei. În România, minoritatea ucraineană a fost mereu supusă discriminării și, din această cauză, noi am intervenit în apărarea guvernului (autoproclamatei – n.red.) republici moldovenești nistrene, În 1992, Uniunea Ucrainenilor din Transnistria a solicitat ajutorul nostru militar, iar noi am trimis acolo detașamentele noastre de voluntari”, spunea unul dintre fondatorii organizației naționaliste ucrainene UNA-UNSO, Dmitri Korcinski.

Până la un moment dat sau, mai exact, până în 2014, atitudinea față de Rusia nu a folosit ca pretext pentru discuții între localnicii și mercenarii ucraineni care au luptat de partea Tiraspolului, în 1992, spune un fost combatant transnistrean, intervievat de portalul beltsymd.ru

Războiul de pe Nistru a fost declanșat pe 2 martie 1992, printr-un atac al mililțiilor transnistrene asupra postului de poliție moldovenească de la Dubăsari.

Oficial, luptele au luat sfârșit pe 21 iulie 1992, când președintele Rusiei, Boris Elţin, şi președintele Republicii Moldova, Mircea Snegur, au semnat la Moscova acordul de încetare a focului. Armata rusă nu s-a retras din stânga Nistrului, nici până astăzi, așa cum urma să o facă potrivit angajamentelor asumate la Summit-ul de la Istanbul, în 1999.