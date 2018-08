Operațiunea „Uciderea ţânţarilor” va dura până în octombrie. Reporterul EVZ a participat la un „măcel” nocturn, în Capitală

6 ore în pielea exterminatorului de ţânţari. Atâtea am petrecut, îmbrăcat din cap până în picioare în hainele de un negru ca smoala al celor de la Coral, fi rma de dezinsecţie care acţionează la nivel de Capitală. Credeţi-mă pe cuvânt, nu-i lucru de şagă să stai proţăpit ore întregi, în miez de noapte, în bena unei furgonete şi să manevrezi de zor tunul de căsăpit gângânii cu apucături de vampire.





„Bâz, bââz!”. Pe urmă un „pleosc!” sec, iar la sfârşit, o binecuvântată liniște de vreme ce țânțarul și-a dat obştescul sfârşit spre deplina ta satisfacţie. Asta e prima dintre opţiunile pe care le ai la îndemână atunci când vine vorba despre stârpirea micuţei şi stresantei insecte care îţi dă atâtea bătăi de cap în serile târzii de vară. O a doua, cea de avarie, dar şi cea mai convingătoare şi mai cu impact e să aştepţi pur şi simplu, în liniştea augustei tale reşedinţe, venirea echipajului de la Coral Impex. Cine ştie, poate ai norocul să dai chiar peste mine şi să te scap cât ai zice „peşte!” de „nevertebratul hexapod din familia Nematocera”, aşa cum e numit ştiinţific inamicul public numărul unu al verilor ploioase: ţânţarul.

O flotă de 40 de maşini echipate ca la carte

Să tot fie vreo nouă seara. Curtea sediului Coral Impex, din strada Progresului nr. 138, geme de maşini (40, la număr) echipate cu dispozitive din care se iţeşte, impunătoare, ţeava unei tulumbe a cărei utilitate aveam să o descopăr ceva mai târziu. Peste vreo oră, mai precis, când, căţărat în carcasa din spate a uneia dintre furgonetele firmei, aveam să constat pe propria mea piele ce înseamnă să lucrezi la dezinsecţie şi să străbaţi Bucureştiul în lung şi-n lat într-o veritabilă vânătoare de ţânţari.

Deocamdată, stau liniştit lângă cei doi fârtaţi de breaslă, în echipajul cărora am fost repartizat. Sunt, ca şi ei, înţolit din cap până în picioare în echipamentul obişnuit de lucru: o pereche de nădragi bleumarin închis, cu dungă albă în zona ţurloaielor, un tricou în acelaşi ton tuciuriu, o şapcă aşijderea şi o jachetă de tipul celor reflectorizante.

O pereche de mânuşi albe de cauciuc, care îşi scot capul din buzunarul pantalonilor, şi o mască de protecţie albă de tipul celor antiseptice îmi completează ţinuta. Imi vor fi de trebuinţă când voi desigila recipientele cu soluţia anti-ţânţari.

Otravă biodegradabilă

„Otrava care ucide ţânţarii se numeşte deltametrin. Este foarte puternică pentru insecte şi deloc nocivă pentru om”, începe să mă dăscălească Alexandru Badea, unicul ascociat si administrator al societăţii Coral Impex SRL, firma pe umerii căreia a fost lăsată întreaga responsabilitate a dezinsecţiei la nivel de Capitală. Îmi arată cu degetul undeva spre ciubotele mele, acolo unde odihnesc mai multe sticle de plastic. Mă prind imediat că e substanţa activă de care tocmai mi-a vorbit. Curios, iau unul din recipiente şi mă las prins de lectura etichetei. Nu pricep mare lucru aşa că apelez pentru a mă dumiri tot la interlocutorul meu. Produsul se numeşte K-Othrine Profi şi este realizat în laboratoarele renumitei societăţi Bayer. Este una dintre cele mai performere de pe piaţa dezinsecţiei”, mă asigură el, continuând să turuie pe nerăsuflate despre substanţa cu pricina. „Este biodegradabilă ceea ce înseamnă că, în doar câteva ore, se autodistruge. Timp berechet pentru a stârpi instantaneu orice ţânţar de pe raza în care a fost pulverizată”, mai adaugă.

Inspecţia şi sigiliul

Un sfert de oră ne mai desparte de momentul în care, la bordul maşinilor, vom părăsi în coloană, cuminţi ca nişte preşcolari duşi de mânuţă la film de tanti educatoarea, sediul şi ne vom repezi asupra Bucureştiului care face nani. Păzea, ţânţarilor, că venim! Până atunci însă, până la ora 22.00, mai avem o mică chichiţă de rezolvat. „Aşteptăm inspecţia”, mă pune în temă Badea. „Sticlele cu otravă nu sunt desigilate decât în prezenţa unui reprezentant al primăriei”, mă edifică el, observând pesemne cuta de nedumerire săpată între sprâncenele subsemnatului. Nu termină bine ce are de spus că silueta uscăţivă a “inspectorului” se şi deşiră undeva la câţiva metri în spatele meu. Aruncă o privire regală de jur împrejur. Încă una spre bidoanele cu otravă de la picioarele noastre, apoi declamă solemn: „Să începem!”.

Şi începem. Ne tragem vârtos mânuşile de cauciuc pe mâini, ne îndesăm măştile de protecţie pe moace şi începem desigilatul. După, răsturnăm conţinutul bidoanelor în rezervorul special situat undeva în spatele maşinăriei infernale, din bena camionetei. Gata! Asta a fost tot. Preludiul s-a încheiat. Urmează acţiunea.

Noaptea, pe sub felinare

Acele ceasornicului de mână arată fix orele 22.00 în momentul în care ieşim pe poarta sediului. Destinaţia, din câte înţeleg de la confraţii de breaslă, e Băneasa, cu un perimetru de vreo cinci, şase kilometri de-a lungul parcului Herăstrău. Începe să plouă mărunt, aşa că momentul acţiunii întârzie.

„Nu putem pulveriza pe ploaie. N-ar avea nici un efect”, mă dumireşte unul dintre colegi. Eu dau din cap a înţelegere şi ciulesc urechea spre dreapta mea, de acolo de unde vocea lui Alexandru Badea are efectul unui tunet. „Priveşte cu atenţie în special spre becurile stâlpilor de iluminat. Aşa îţi dai seama dacă sunt sau nu ţânţari. Îi atrage lumina”. Mă uit, dar ca să disting ceva aş mai avea nevoie de câteva dioptrii în plus la înaintaşii pe care îi port pe vârful nasului. Colegul meu, în schimb, e şcolit la Ochi de şoim. Vede ca-n palmă. „Nici aripioară de ţânţar. Am venit degeaba!”. „Nţ, îl asigură din vârful limbii Badea. Tot trebuie să dăm. E musai. Chiar dacă nu îi vezi şi nici nu-i simţi dându-ţi târcoale, sunt acolo, pe undeva. Aşteaptă doar să iasă la vânătoare”, ne asigură el. Cum eu nu înţeleg şi pace ce vrea să spună se pune pe istorisit.

Dezinsecţie la foc automat, timp de 7 zile

„Metodologia de lucru e foarte clară şi nu lasă loc de echivoc. Pentru a distruge definitiv ţânţarul şi a nu mai avea probleme, e necesar să dai de până la şapte ori. Trebuie să ţineţi cont de faptul că ciclul de înmulţire al ţânţarilor este la 7 zile. Mai pe şleau spus, dacă depun ouă luni, larvele ies lunea viitoare”. I-auzi ale naibii lighioane, mă gândesc eu, în timp ce fac urechile pâlnie în direcţia patronului de la Coral. „Potrivit metodologiei, una demonstrată ştiinţific, nu făcută după ureche, pentru a da randament maxim, dezinsecţia trebuie făcută, în acelaşi loc, în fiecare zi timp de o săptămână sau, măcar, o dată la două zile vreme de două săptămâni”, explică Badea.

Pagina 1 din 2 12