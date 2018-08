Turistă din România agresată sexual la Istanbul. Agresorul a fost arestat și riscă să stea 10 ani în spatele gratiilor

Un bărbat care a fost prins de poliția din Istanbul în timp ce agresa sexual o turistă din România în miezul zilei, în plin centrul capitalei economice a Turciei, s-a apărat în instanță declarând faptul că a suferit o "cădere nervoasă".





Potrivit unui articol publicat de cotidianul turc Habertürk pe data de 3 august, femeia de naționalitate română în vârsta de 23 de ani, identificata doar cu inițialele ”E.P.”, a fost agresată atunci când vizita cartierul Karaköy din centrul orașului Istanbul împreună cu sora ei.

"El m-a împins, m-a pus la pământ și s-a suit pe mine. Cred că m-a agresat având motivații sexuale. Am încercat să rezist și ofițeri de poliție îmbrăcați în haine civile au venit repede să mă salveze. Am fost foarte speriată ", a declarat românca în fața instanței.

Agresorul, identificat doar ca Mustafa A, a fost pus deja sub acuzare de către procuratura turcă , și riscă o pedeapsa cu închisoare de până la 10 ani pentru agresiune sexuală.

"Mă plimbam în cartierul Karaköy când am avut o cădere nervoasă și am simțit nevoia de a îmbrățișa-o pe respectiva femeie. Regret ce am făcut ", a declarat Mustafa A., în fața instanței.

Instanța a dispus arestarea acestuia și a suspendat procesul până la următoarea înfățișare.

Pagina 1 din 1