Jurnal de călătorie. Turist în Țara Sfântă: Ierusalim, orașul care te surprinde la fiecare pas

Am plecat spre Israel sperând că voi găsi liniștea unor momente doar pentru mine, la Mormântul Sfânt și Zidul Plângerii; că voi cunoaște oameni interesanți, că voi lua „pulsul străzii”, că voi vedea orașele prin ochii localnicilor, și, în fine, că voi rămâne cu amintiri frumoase și voi fi mai bogată sufletește. Exact asta am trăit, așa că pot spune, cu certitudine, că o călătorie în Israel nu are cum să fie plictisitoare!





Este o țară a contrastelor, în care trăiesc evrei, arabi și creștini; în care istoria se împacă incredibil de bine cu modernitatea, se întâlnesc Orientul cu Occidentul și se fac minuni în orașe construite în deșert. Religie și istorie Cei mai mulți turiști vin aici în pelerinaje religioase, pentru că, se știe, sunt foarte multe locuri sfinte, cea mai importantă fiind Biserica Sfântului Mormânt sau Biserica Învierii. Este și cel mai aglomerat loc din Ierusalim, cel mai căutat și cel mai lăudat, unde nu ai cum să intri fără să simți emoția acelor clipe, un loc despre care știi din cărți sau din filme, dacă nu ai învățat la școală, la biserică sau nu ai citit Biblia. Sunt puțini cei care intră aici și rămân nepăsători. În interiorul bisericuței care adăpostește mormântul se poate sta doar câteva secunde, pentru că sunt sute de oameni care așteaptă la rând, iar un preot te grăbește să ieși, ca să poată intra toți, pe rând. Măcar pentru secolele de istorie care se văd de jur-împrejurul tău și, chiar ateu fiind, tot simți un sloi de gheață pe șira spinării. FOTO: Biserica Sfântului Mormânt, la primele ore ale dimineții, când este relativ liniște, de la ora 10.00 deja locul devine extrem de aglomerat Tot aici se află locul răstignirii lui Iisus Hristos și Piatra Ungerii. Biserica este construită în secolul al XI-lea, pe locul bisericii vechi, zidită de Sfânta Împărăteasă Elena, în secolul al IV-lea. Biserica adăpostește și Muntele Golgota, unul din cele mai importante locuri creștine, unde a fost înălțată Sfânta Cruce. Credincioșii trec mai întâi pe la Piatra Ungerii, unde Iosif din Arimateea si Nicodim au așezat trupul lui Iisus Hristos, după ce l-au coborât de pe Cruce, pentru a-l unge cu miresme si a-l pregăti de îngropare. Oameni stau în genunchi, se roagă, ating piatra, ating lucruri aduse de acasă (haine, obiecte ale celor dragi, fotografii) pentru a le sfinți. Mulți cumpără suveniruri - cruciulițe, icoane, eșarfe - din bazarul din apropiere și vin cu ele la biserică, să le sfințească. A apărut o nouă modă: vizitatorii pun telefonul pe această piatră, astfel încât toți cei din agenda lor să aibă parte de binecuvântare. Credința străveche și modernitatea se împletesc încă o dată. Poți apoi merge pe Drumul Crucii sau Via Dolorosa, străbătută de Mântuitor, de la pretoriu, unde a fost condamnat la moarte, până la Muntele Golgota, unde a fost răstignit. Circa 600 de metri, pe străduța îngustă, pietruită, și te simți ca și cum te-ai fi întors în timp și-ți amintești de măsura dragostei lui Iisus pentru oameni. Pe locul unei opriri a lui Hristos s-a construit o biserică armenească, unde, la subsol, se păstrează un mozaic, cu „sandalele Mariei”. Acolo a călcat Fecioara Maria, când s-a întâlnit cu Iisus pe Drumul Crucii. Biserica a fost reconstruită în 1881, la intrare este expusă o cruce mare, de lemn, care să ne arate, simbolic, cam cât de mare și de grea a fost Crucea dusă de Hristos. FOTO: Zidul Plângerii, vestit loc de popas pentru credincioși, a fost loc de rugăciune pentru milioane de oameni Zidul Plângerii Printre cele mai cunoscute locuri de pelerinaj din lume se numără și Zidul de Vest sau Kotel, pe care evreii îl consideră cel mai sfânt loc din lume pentru că „Dumnezeu nu părăsește niciodată acest zid”. Este singura parte rămasă din cel de-al Doilea Templu, ridicat de Herod în anul 20 î.Hr. O mare parte din zidul lung de 488 de metri este subterană și se întinde în orașul vechi. Locul de meditație și rugăciune este împărțit în două: în stânga sunt bărbații, care nu se pot apropia de zid decât cu o kipa pe cap, iar în dreapta sunt femeile – cele mai multe își acoperă capul cu o eșarfă sau basma, deși nu e obligatoriu. Vin pelerini din toate colțurile lumii, se așază pe scaunele din fața zidului, se roagă (sunt și rafturi cu cărți de rugăciuni) și nu pleacă până nu strecoară între pietre un bilețel cu cea mai fierbinte rugă a lor înălțată spre Dumnezeu. Sunt mii de bilețele acolo, iar cele care cad sunt colectate și îngropate pe Muntele Măslinilor Tuneluri și arheologie Sub Zidul Plângerii se află un tunel, Tunelul Kotel, lung de 450 de metri, care se poate vizita în grupuri organizate, contra unei taxe. Se pot admira ruinele unor clădiri din Orașul Vechi. Când a fost săpat, a stârnit un conflict cu palestinienii, îngrijorați că va fi afectată construcția Moscheei Al-Aqsa din apropiere. De asemenea, cei pasionați de arheologie pot vizita Parcul Național Zurim Valley, pe Muntele Măslinilor, unde, împreună cu Universitatea Ebraică, au loc săpături pe 170.000 de metri pătrați. Orașul lui David s-a născut acum 3000 de ani, când regele a plecat din orașul Hebron pentru a se stabili într-o mică localitate pe vîrful unui deal, numită Ierusalim, unde a înființat capitala unificată a triburilor din Israel. Siteul este organizat ca un muzeu și este un loc unde cei interesați se pot juca „de-a arheologia", căutând vechi tezaure. Primești un loc la o masă, o sită, și apoi începi să cauți, într-un munte de pietriș și nisip, valoroasele vestigii - bucăți de ceramică, oase sau dinți de animale, monezi sau alte obiecte vechi. Locuri sfinte, vizitate de creștini

