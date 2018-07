Turcia va avea primul său portavion în 2021

Marina turcă va avea primul său portavion, realizat de industria națională de apărare din Turcia. Vasul TCG Anadolu va putea fi configurat ca portavion pentru aeronave ușoare și va fi lansat la apă în 2021, conform unui articol publicat pe siteul ahaber.com.tr la 18 iulie.





Site-ul turc de știri susține că nava de asalt amfibie, multifuncțională, TCG Anadolu va fi livrată comandamentului forțelor navale în aprilie 2021. Odată cu nava de atac amfibie, multifuncțională, care se alătură flotei, Turcia va fi una din cele 14 țări ale lumii care dispune de un portavion. TCG Anadolu, fabricată în proporție de 68% cu materiale locale, va fi una dintre cele mai moderne nave de acest tip din lume. Nava gigant, cu o lățime de 32 de metri, va putea să se deplaseze cu 14.500 de kilometri fără realimentare. Construcția a început la 30 aprilie 2016 la șantierul naval Sedef Shipbuilding Inc. din Istanbul, chila fiind așezată la 7 februarie 2018. Nava de atac amfibie, multifuncțională, TCG Anadolu are la bază transportorul de elicoptere spaniol LHD Juan Carlos I nave australiene din clasa Canberra, putând configurată și ca portavion pentru aeronave ușoare. Vasul va fi capabil să transporte până la 12 avioane de vânătoare stealth multi-rol de tip F-35B STOVL și 12 elicoptere, în configurația "portavion de aeronave ușoare". Noua navă amfibie multifuncțională are o punte de 5.440m² și un hangar de aviație de 990m² care poate avea fie 12 elicoptere medii, fie 8 elicoptere CH-47F Chinook. Echipajul navei va număra 261 de soldați: 30 de ofițeri, 49 de subofițeri, 59 de marinari și 123 de alți membri. Cu un deplasament de 28.000 de tone în sarcină maximă și o lungime de 225 de metri, nava va fi capabilă să atingă viteze de până la 21 de noduri.

