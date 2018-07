Turcia: Soția fostului ”Ministru al Apărării” al Statului Islamic a fost arestată

Autoritățile turce au reținut-o pe soția lui Abu Omar al-Shishani, unul dintre comandanții de vârf ai Statului Islamic al Irakului și Levantului, care a fost ucis în luptă acum doi ani. Arestarea a avut loc ca urmare a unei operațiuni de combatere a terorismului din Istanbul, în această lună.





Cunoscut și ca ”Ministru de Război” al ISIL și "consilier apropiat al liderului grupării extremiste, Abu Bakr al-Baghdadi, georgianul Shishani a fost ucis în acțiune în regiunea Shirqat din Irak, la sud de Mosul, în iulie 2016. Identitatea soției lui Shishani a fost aflată după câteva zile de interogatoriu, după ce autoritățile au descoperit că pașaportul acesteia este fals, susține poliția. Născut în Georgia în 1986, Shishani a luptat alături de rebelii ceceni împotriva armatei ruse, în provincia din Caucaz. Acesta s-a alăturat apoi armatei independente din Georgia, în 2006, și a luptat în scurtul război cu Rusia doi ani mai târziu. După aceea, a fost lăsat la vatră din motive medicale, conform oficialilor americani. În 2010, a fost arestat pentru posesie ilegală de arme și a petrecut mai mult de un an în închisoare, înainte de a părăsi Georgia definitiv, în 2012, când a ajuns inițial în Istanbul, apoi în Siria. Acesta a decis să se alăture ISIL în anul următor, jurându-i credință liderului Baghdadi. Înainte de moartea sa, Shishani se număra printre cei mai căutați militanți de pe lista întocmită de SUA, ca urmare a unui program S.U.A. ce oferea până la 5 milioane de dolari pentru informații care ar fi dus la eliminarea lui de pe câmpul de luptă. Cunoscut și sub numele de "Cecenul", Shishani a fost unul dintre puținii lideri ISIL cu experiență militară ca profesionist, având sub comanda sa câteva sute de luptători proveniți mai ales din republicile ex-sovietice. Acesta a ajuns foarte cunoscut ca urmare a unei bătălii din 2013 împotriva forțelor președintelui sirian Bashar al-Assad, care a avut loc în nordul Siriei.

