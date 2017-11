Turcescu a vrut să-i bată pe Dragnea și Tăriceanu

Deputatul Robert Turcescu (PMP) a relatat, miercuri seară, într-o emisiune televizată, că în momentul în care a aflat că Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu au răspuns Departamentului de Stat al SUA în numele Parlamentului României fără consultarea senatorilor și deputaților, i-a venit să se ducă să-i bată.





„(...) luați-o ca pe o declarație politică. Îmi venea să mă întorc la Parlament să-i bat. Deci am un sistem de alertare pe telefon care-mi permite să văd foarte rapid toate știrile care apar în legătură cu domeniile care mă interesează. Și eram în trafic. Și când am văzut știrea că Dragnea și cu Tăriceanu își asumă în numele Parlamentului României, al tuturor parlamentarilor, un astfel de comunicat am tras mașina pe dreapta și înainte, m-am gândit: 'Mă întorc la Parlament și mă duc peste ei în birou, peste Dragnea, peste care-l prind pe acolo și nu știu ce fac'. Dar evident că te calmezi. Indignarea a rămas și am făcut probabil prima postare în care am explicat că eu nu mă simt reprezentat de acești doi indivizi și că nu am punctul lor de probleme", a povestit Turcescu la Realitatea TV.

„Măh, nemernicilor!"

În postarea respectivă, Turcescu a scris pe Facebook: „Pai, mah, nemernicilor, si eu, si alti colegi facem parte din Parlamentul Romaniei si n-am luat act, mah, nemernicilor, cu “neplacuta surprindere” de acest comunicat! Dar am luat act cu furie si cu greata de toate mizeriile pe care le puneti la cale de atita amar de timp. Du-te, Dragnea, du-te invirtindu-te!".

Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea (PSD) și Călin Popescu Tăriceanu (ALDE), au publicat marți un comunicat de presă comun în care afirmă că „Parlamentul României a luat act cu neplăcută surprindere de comunicatul emis în data de 27 noiembrie 2017 de către Departamentul de Stat din Statele Unite ale Americii referitor la dezbaterea privind reforma Justiției". Liderii coaliției de guvernare spun că poziția Departamentului de Stat al SUA „nu pare să fie rezultatul unei analize echilibrate, obiective și cuprinzătoare a faptelor". Departamentul de Stat american a comunicat luni că modificarea legilor justiției riscă să afecteze lupta împotriva corupției.

