Tudorel Toader, DECLARAȚII de ULTIMĂ ORĂ. Ce a spus ministrul despre punerea sub acuzare a PREȘEDINTELUI pentru ÎNALTĂ TRĂDARE

Marți, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat că nu se pronunţă în legătură cu o posibilă punere sub acuzare a preşedintelui Klaus Iohannis pentru înaltă trădare, deoarece „e treaba procurorilor şi nu a unui ministru”.





Întrebat dacă i s-a solicitat un punct de vedere privind punerea sub acuzare a președintelui pentru înaltă trădare, Tudorel Toader a declarat: „Nu, am citit şi eu în presă, am văzut şi eu această dezbatere, dar la minister până am plecat eu vineri nu era aşa ceva, iar ca eu să mă pronunţ pe o faptă penală, tocmai spuneam că nu o voi face, că este treaba procurorilor şi nu a unui ministru”.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a recunoscut, duminică, faptul că ar exista un document pregătit de mai mulţi lideri PSD, care să îl acuze pe şeful statului de înaltă trădarem susţinând că nu îşi doreşte să se ajungă acolo, dar nu este imposibil, informează Mediafax.

În ceea ce privește depunerea dosarelor pentru șefia DNA, Tudorel Toader a declarat că nu știe dacă sunt procurori înscriși. „Nu am fost ieri la Minister. O să urc acum și o să aflu”.

