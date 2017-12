SPOVEDANIA lui Tudor Gheorghe. Răspuns DUR pentru CRITICILE aduse: Lipsă TOTALĂ de FANTEZIE

Tudor Gheorghe a vorbit deschis despre etichetele care i-au fost puse în ultimii ani, ca răspuns al populației în urma deciziilor luate de artist.





"Regret că nu sunt și eu cu un ochi vânăt. Mă amuzam, apropo de agresivitatea verbală, pentru că nu m-am dus să cânt în Piața Universității atunci, au spus Comunistul, m-au făcut mason. Din păcate, nu sunt. Măcar să fiu. Și acum vreo două săptămâni m-a sunat un prieten și mi-a spus să mă uit la o televiziune și văd: Șoc! Tudor Gheorghe, acuzat că e legionar. Wow. Le-am pe toate! Toate deodată! Au o totală lipsă de fantezie", a declarat Tudor Gheorghe la Antena3.

Tudor Gheorghe a vorbit și despre spectacolele pe care le pregătește peste doar câteve zile. "Pe 21 și pe 22 decembrie, la Sala Palatului, avem "Iarna Simfonic Aniversar". Sărbătorim 15 ani de când am făcut prima dată acest spectacol. Ce e important de reținut: e reorchestrat și am introdus și poeme noi. Iarna asta e caldă. E gândit ca un poem vocal-simfonic, o primă parte e descriptivă, în care ai imaginea iernii din copilărie. Apoi devine dramatică. Spectacolul începe cu un colind și se termină cu un colind. Partea a doua este dureroasă, pentru că avem "Colindul celui fără de țară", de Adrian Păunescu. Genial, Păunescu. Am făcut un spectacol cu poezie lui necunoscută de dragoste a lui Păunescu. I-am surprins pe foarte mulți, pentru că îl știau pe Păunescu cu poezia socială. Genială și aceea".

Tudor Gheorghe a anunțat că în primăvara anului viitor o să organizeze un spectacol cu totul special. "Lucrez acum la un spectacol. În primăvară. Rândunici printre lozinci. Și punem ce se cânta în perioada aia. Șlagărele perioadei ăleia cântate de mine altfel".

Tudor Gheorghe a vorbit și despre faptul că în fața unei societăți atât de învrăjbite, nu s-a gândit nicio secundă să se autocenzureze.

"Nu m-am temut de cenzura unor oameni deștepți, pentru că orice s-ar spune, cenzorii din perioada comunistă, numai oameni proști nu erau. Erau oameni foarte deștepți. Eu regret cenzura de atunci, pentru că în planul artei, cenzura ne obliga pe noi să fim mai inteligenți decât ei. Să putem să strecurăm, să facem anumite pauze. Ei citeau textul, dar atunci când intra pe mâna unui actor, el îl schimba radical. Cu libertatea asta, fiecare spune ce vrea. Pentru că nu mai are niciun haz. Sunt generația asta de tineri care se chinuie. Eu i-am cunoscut și în străinătate și am încredere foarte tare în ei. Îmi place Loredana, pentru că încearcă să se reinventeze. E un artist. Și mai sunt. Și mă bucur când vâd copiii ăștia care mai cântă folclorul. Sigur, atunci când termină cu televiziunea, se apucă de cântat la nunți. Eu nu am cântat la nicio nuntă, la niciun eveniment."

