Trump va încerca să răstoarne „Brexitul Moale” al Theresei May

Președintele american este gata să profite de criza politică în care a intrat premierul britanic pentru a obține ceea ce și-a dorit de la începutul mandatului: o axă Washington – Londra.





Nu există alianță mai puternică decât relația noastră specială cu Statele Unite și nici nu va exista vreo alianță mai importantă în viitor.”

Această înfocată declarație de amor politic îi aparține, oricât de incredibil ar părea, premierului britanic Theresa May. Aceeași Theresa May care nu a ratat nici o ocazie de a-l ataca pe Donald Trump pe toate subiectele posibile: de la faptul că a redistribuit pe Twitter trei clipuri cu atrocități săvârșite de jihadiști până la taxele pe importurile la oțel și aluminiu, de la acordul climatic de la Paris până la acordul nuclear cu Iranul și de la ambasada de la Ierusalim până la reducerea finanțării americane pentru palestinieni.

Nevoia de victorie

Cum se explică spectaculoasa schimbare de ton a premierului britanic? Simplu: prin uriașa criză politică în care a intrat până în gât în ultimele zile. Trei miniștri din cabinetul May au demisionat din cauza compromisurilor jenante făcute față de UE în programul de Brexit, iar premierul este în pericol de a fi răsturnat de propriul partid conservator.

În aceste condiții, Theresa May are nevoie urgentă de o victorie diplomatică pentru a-și stabiliza poziția și a-și salva scaunul. Iar vizita lui Trump la Londra, începută joi, este ocazia perfectă.

„În această săptămână, avem oportunitatea de a aprofunda această relație comercială unică și de a începe discuții privind modurile în care vom clădi un parteneriat comercial consolidat, ambițios și durabil”, continua declarația cu vorbe dulci a lui May pentru Trump.

Amenințarea americană: „Sprijinim Disidența”

Președintele american a insistat încă de la începutul mandatului său pentru un acord economic bilateral puternic și relații politice privilegiate cu Londra. Însă, în ciuda faptului că Marea Britanie va ieși din UE pe 29 martie 2019, Theresa May a preferat să se alinieze alături de liderii europeni împotriva lui Trump. Până acum.

La summit-ul NATO de la Bruxelles, premierul britanic a făcut eforturi deosebite pentru a-i fi pe plac lui Trump: pe lângă faptul că a fost singurul lider european care i-a căutat compania, în vreme ce restul se făceau că se uită în altă parte, Theresa May a anunțat că suplimentează trupele desfășurate în Afganistan și a ținut să sublinieze cu mândrie că țara sa este una din cele cinci membre NATO care îndeplinesc condiția de a aloca 2% din PIB pentru Apărare, pentru care Trump insistă de la începutul mandatului.

„Îmi place Boris”

Ca un om de afaceri cu experiență, liderul american nu s-a repezit să strângă mâna care i se întinde acum, după ce l-a sfidat luni în șir. Rezumând programul din turneul său european, Trump a declarat la plecarea din America: „Așadar, am (pe agendă – n.r.) NATO, am Marea Britanie, care este într-o situație destul de confuză, și îl am pe Putin. Sincer, Putin ar putea fi întâlnirea cea mai ușoară dintre toate. Cine ar fi crezut?”

