TRUMP vs. STATUL PARALEL. Președintele ATACĂ dur Departamentul de Justiție american

„Ajutorul de vârf al lui Hillary cea Necinstită, Huma Abedin, a fost acuzat de încălcarea protocoalelor de securitate de bază. A pus Parole Secrete în mâinile agenților străini. Mai țineți minte pozele cu marinari pe submarine? La închisoare! Trebuie ca Departamentul de Justiție al Statului Paralel să ia acțiune, într-un final? De asemenea, Comey și alții”, a fost mesajul președintelui Trump postat pe rețeaua de socializare Twitter

Segmentul mesajului care menționează încălcarea protocoalelor de securitate pare a fi o referire la un raport publicat de site-ul de știri conservator, Daily Caller, scrie AP.

Trump s-a folosit de informațiile care au ieșit recent la iveală despre un comportament părtinitor al unor oficiali din cadrul FBI împotriva șefului de stat pentru acuza „statul paralel” din SUA că luptă împotriva sa. Printre membrii FBI acuzați se numără și unii care au lucrat pentru Robert Mueller, avocatul special însărcinat cu cercetarea implicării Kremlinului în alegerile prezidențiale din 2016. Acuzațiile care i se aduc lui Trump în această investigație, cum că s-ar fi folosit de de ajutor din partea rușilor pentru a influența în mod ilegal rezultatul alegerilor, reprezintă un subiect care l-a deranjat foarte mult în ultimul timp pe șeful de stat american.

Referirea pe care o face la Departamentul de Justiție ca acționând în interesul statului paralel sugerează că organul federal este parte a unei birocrații adânc înrădăcinate care ar fi luptat pe toate căile pentru ca Trump să piardă alegerile și care acum lucrează pentru a îl discredita.

În utlimele zile, după revenirea din vacanța sa, Trump s-a folosit de platforma online de socializare pentru a confrunta amenințările internaționale pe care le vede ca fiind cruciale pentru securitatea SUA. Președintele a criticat dur guvernul de la Teheran după valul masiv de proteste care a lovit Iranul, declarând că „este momentul pentru o schimbare”. Totodată, Trump a atacat și pakistanul, acuzând statul că ajută teroriștii din Afganistan. Ministrul de Externe al guvernului de la Islamabad a răspuns că statul pakistanez va face clară diferența dintre fapte și ficțiune.

Într-o serie de postări pe Twitter care par să reprezinte un rezumat al rezultatelor obținute de președintele american în 2017, Trump a afirmat că sancțiunile economice impuse asupra Coreei de Nord au avut un „mare impact” și că acțiunile sale ar fi prevenit pierderi de vieți omenești în timpul zborurilor comerciale de anul trecut. De asemenea, șeful de stat a lăudat reforma fiscală de la sfârșitul anului trecut.

Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others