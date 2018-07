Întâlnirea dintre Trump și Putin a lansat EFECTE la NIVEL GLOBAL. Avertismentul transmis României

Întâlnirea dintre Trump și Putin a schimbat lumea, iar procesul este în desfășurare din momentul în care discuția dintre cei doi s-a încheiat, afirmă Cozmin Gușă. Analistul politic a lansat și un avertisment pentru România.





Jocurile de putere la nivelul politicii mondiale s-au schimbat enorm și trebuie să ne obișnuim cu o altă imagine a lumii, a afirmat Cozmin Guşă la Realitatea TV. Analistul politic afirmă că Trump și Putin şi-au atins scopurile în cadrul întâlnirii pe care au avut-o luni.

”Apelul, în acest moment, este să nu fim superficiali. Am văzut câțiva comentatori publici ieri și azi care, neînțelegând ce se petrece in lume, încearcă să acomodeze niște gesturi superficiale. Trebuie să vorbim despre concluzia principală - lumea s-a schimbat major, sub ochii noștri, cu neimplicarea noastră. România nu și-a jucat niciodată în ultimii doi ani acest statut de sublă frontieră a UE și a NATO”, a declarat Cozmin Gușă, subliniind că politicienii, de la vârf în jos, n-au fost preocupați în vreun fel să reprezinte ceva semnificativ în acest joc de pe scena politică mondială.

La summitul de luni de la Helsinki, atât Donald Trump cât și Vladimir Putin au bifat ce și-au propus:

Liderul de la Casa Albă și-a propus să bifeze o mărturie publică a președintelui Rusiei, legată de neimplicarea în alegeri, care are mare valoare în ancheta din SUA, fiind oficială;

Putin și-a propus să bifeze un rol de lider informal al unei lumi emergente, care grupează și lideri secundari din zone de conflict, din zone de conflict înghețat, din zone de schimbare de azimut plitic - Turcia, Iran, mai ales China, care a fost subiect ce a ținut mai mult de jumătate din discuția celor doi -, este convins consultantul politic.

Donald Trump reprezintă acum un curent profund în SUA, reprezentat de oameni din intelligence și de o pornire a multor cetățeni care s-au săturat de un joc neaducător de beneficii materiale ale fostelor administrații și care-l îmbrațișează pe actualul președinte pentru strategia aducătoare de satisfacții primare precum ”America First”, spune Cozmin Gușă.

”La nivelul unui președinte al SUA, dublat de calitatea de miliardar, n-a fost foarte ușor să accepte acest rol în care Putin a fost vioara 1. Putin, cu o economie care nu produce bunăstare pentru cetățeni, reprezentantul celei mai mari țări din lume nu avea altceva dc făcut decât să câștige acest rol de lider informal al unei lumi emergente”, explică Gușă.

Liderul de la Kremlin, însă, nu poate sta ”la masa greilor”, evidențiază consultantul politic.

”Acolo China, India (o preferată a admininstrației SUA actuale), UE. Trump a fost net la întâlnirea celor din NATO, punând UE într-o zonă de penumbră”, afirmă acesta.

Președinții SUA și al Rusiei au fost atenți să discute, în cadrul întâlnirii de luni, și despre potențialul nuclear, despre ”prezumata reducere într-un mod paritar”. ”Focoasele nucleare și montarea lor nu mai sunt un exercițiu aducător de mare profit”, spune Cozmin Gușă.

Pagina 1 din 2 12