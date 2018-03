Trump și Kim Jong-un, IRONIZAȚI de Jimmy Kimmel: „Se vor întâlni cele mai PROASTE două coafuri din LUME”

Jimmy Kimmel este doar una dintre vedetele care au abordat subiectul legat de o posibilă întâlnire între liderul de la Pheanian și președintele SUA, Donald Trump. Acesta spune că „cele mai proaste două coafuri din lume se vor împrieteni”:





Jurnaliștii, diplomații dar și vedetele au lansat o serie de reacții imediat după marele anunț făcut de liderul nord-coreean, cu privire la o posibilă întâlnire între acesta și Donald Trump. Unul dintre cei care au comentat, pe larg, inițiativa lui Kim Jong-un a fost Jimmy Kimmel. „Preşedintele a fost foarte încântat de asta, atât de încântat încât a mers în sala pentru presă din Casa Albă pentru a le spune reporterilor off the record. Iar ei i-au spus: Nu este posibil off the record, suntem în sala pentru presă. Apoi a anunţat că va fi făcut un anunţ important, fără a spune echipei lui despre ce este vorba. Este precum unchiul despre care ştii că îţi va strica petrecerea dacă îi spui”, a spus Kimmel, în cadrul emisiunii sale.

Imaginându-şi prima întâlnire dintre cei doi şefi de stat, Kimmel a spus: „Cele mai proaste două coafuri din lume, împreună; ştiţi că ăştia doi se vor împrieteni”.

Preşedintele american Donald Trump a scris sâmbătă pe contul lui de Twitter că înţelegerea cu nord-coreenii este „în pregătire” şi că va fi una foarte bună pentru întreaga lume, scrie și Digi 24.

Sursă foto: b1.ro

Pagina 1 din 1