Trump iese la ATAC: „Înregistrarea s-a ÎNTRERUPT atât de BRUSC. A fost TĂIATĂ...”

Președintele Donald Trump a răspuns astăzi în legătură cu acea bandă audio unde se spune că discuta despre o plată către fostul model Playboy, Karen McDougal, cu avocatul său personal, Michael Cohen, afirmând că înregistrarea a fost „tăiată brusc în timp ce propuneam lucruri pozitive”.





Răspunsul lui Trump a venit după ce CNN a difuzat aseară banda înregistrată în secret de către Cohen în septembrie 2016. În înregistrare pare să discute despre înființarea unei companii care să finanțeze o plată de 150.000 de dolari pentru McDougal după ce a afirmat că "are o aventură de o lună de zile cu Trump". Dar Trump a negat această afacere.

Înregistrarea a fost una din mai multe casete confiscate de la domiciliul și biroul lui Cohen din New York de către FBI în aprilie. Existența înregistrării cu pricina a fost raportată pentru prima oară vineri de The New York Times iar EVZ a relatat despre acest caz, AICI

Astăzi, preşedintele SUA și-a repetat neîncrederea că a fost înregistrat de Cohen și a întrebat: "Ce fel de avocat ar închide gura unui client cu o bandă adezivă şi nu l-ar lăsa să vorbească? Atât de trist! E prima dată, când auziţi acest lucru? De ce această bandă s-a terminat atât de brusc tăiată fiind când propuneam lucruri pozitive?"

Sâmbătă, Trump şi-a exprimat din nou mirarea că un avocat ar înregistra în secret un client, numind metoda "de neconceput" și "poate ilegal".

Potrivit USA Today, Cohen ar fi avut obiceiul de a înregistrara convorbirile telefonice cu clienţii. În multe state, inclusiv în New York, astfel de înregistrări sunt legale, atât timp cât acestea au consimțământul părții implicate.

Tot weekend-ul trecut atât CBS cât și CNN au comentat despre faptul că echipa lui Trump a ridicat orice pretenție legată de privilegiul avocat-client, ceea ce înseamnă că guvernul federal poate avea acces la înregistrările preluate din biroul lui Cohen ca parte a anchetei sale. Giuliani a declarat ulterior CNN că această mișcare arată că nu a existat o greșeală a lui Trump.

Pagina 1 din 1