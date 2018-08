Încă o victorie a lui Trump: Banca Centrală a Germaniei OPREŞTE livrarea în numerar a 400 de milioane de dolari către Iran

Administrația președintelui Trump a obținut încă o victorie, de data aceasta în Germania. Campania lor de îmblânzire a Iranului a avut succes, Banca Centrală a țării impunând o regulă care oprește suma de 400 de milioane de dolari programate să fie livrate către Teheran.





Deutsche Bundesbank a cooperat cu banca comercială europeană-iraniană (EIH), aflată în proprietatea iraniană, care le permite să opereze în Hamburg pentru a eluda sancțiunile aplicate de S.U.A. asupra Iranului.

Iranul este disperat şi are nevoie de aceşti bani ca de aer din cauza sancțiunile băncilor din SUA, care urmează să înceapă în noiembrie. EIH are mai mult de 400 de milioane de dolari pe care Teheranul a vrut să le primească în numerar înainte de cel de-al doilea val de sancțiuni din S.U.A.

Ambasadorul SUA în Germania a intervenit promt, şi a cerut guvernului cancelarului german Angela Merkel să oprească transferul masiv de plăți, după ce a dezvăluit în iulie că încearcă să eludeze viitoarele sancțiuni. "Suntem recunoscători partenerilor noștri germani pentru recunoașterea necesității de a acționa. Activitățile maligne ale Iranului în întreaga Europă reprezintă o preocupare crescândă ", a declarat pentru Fox News ambasadorul SUA la Berlin, Richard Grenell.

Ambasada SUA la Berlin a declarat într-un tweet: "Parteneriat apropiat = rezultate. Le mulțumim omologilor noștri germani că acționează pentru a opri activitățile Iranului ".

US-Botschaft Berlin https://twitter.com/usbotschaft"Close partnership = results. Thank you to our German counterparts for acting to stop Iran’s activities", notează dailywire.

