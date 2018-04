„Este un câmp minat” Trump ar fi fost „RIDICULIZAT” dacă ACCEPTA să asiste la nunta lui Harry cu Meghan Markle

Nici președintele american, Donald Trump, nici primă doamnă Melania, nu vor fi prezenți la nunta prințului Harry cu Meghan Markle la Capela Sfântului Gheorghe din Windsor în 19 mai.





Richard Fitzwilliams, comentator regal, fost redactor al The International Who's Who, a declarat: "Întotdeauna este dificil pentru americani în astfel de situații. "În 1981, Nancy Reagan a participat pe cont propriu, deoarece Ronald Reagan încă se recupera după tentativa de asasinat, a fost ironizată pe tot parcursul evenimentului, numind-o "Regina Nancy", notează express.

Fitzwilliams a spus că familia Trump s-ar fi confruntat probabil cu o situație similară dacă ar fi acceptat invitația. El a adăugat: "Este într-adevăr un câmp minat", arătând faptul că nunta prințului Harry nu este un eveniment de stat, spre deosebire de nunta moștenitorului tronului, prințul Charles cu Diana.

Cu toate acestea, a adăugat, fără îndoială, prinţul Harry ar fi fost conștient de sensibilitățile politice. Între timp, Meghan, un susținător vocal al adversarului din 2016 al lui Trump, Hillary Clinton, este puțin probabil să fi vrut ca el să fie acolo.

Şi prințul Harry ar fi fost mai puțin entuziasmat de perspectiva aceasta, având în vedere că, în 2000, Trump i-a spus controversatului DJ Howard Stone că ar fi vrut să doarmă împreună cu prințesa Diana - chiar dacă a descris-o cu altă ocazie ca pe o "nebună".

Trump a scris, de asemenea, în cartea sa din 1997 The Art of the Comeback: "Am un singur regret la capitolul femei - că nu am avut niciodată ocazia să o cunosc pe Lady Diana Spencer". Devenise o obsesie pentru Trump, o privea ca pe un trofeu şi din acest motiv o bombarda pe Diana la Palatul Kensington cu buchete masive de flori, fiecare în valoare de sute de lire sterline...

