Cum s-a trezit MONSTRUL din Marian OPRIȘAN

Primarul PSD din Focșani, Cristi Misăilă, a trecut, la cererea lui Marian Oprișan, pe lista de persoane care vor fi date afară din locuințele ANL un consilier local PNL, pe Ana-Maria Laura Dimitriu, scrie deputatul liberal de Vrancea Ion Ștefan, pe Facebook, sub titlul: ”Monstrul PSD” de la Focșani și-a pus ambiția să-i dea afară din casă pe consilierii PNL incomozi.





Deputatul spune că Marian Oprișan i-a transmis consilierului județean PNL Liviu Bostan, în ședința Consiliului Județean Vrancea în care liberalii au cerut revocarea sa din funcția de președinte CJ, textual: "ați trezit monstrul din mine".

Iată, acum, "monstrul PSD" s-a trezit, scrie Ion Ștefan. Oprișan s-a temut de revocare, deși PSD are majoritate în CJ, așa că a cerut consilierilor săi să-și arate, mai la vedere, mai pe furiș, unul la altul modul cum votează.

”Am aflat din presa aservită că aș urma să fiu evacuată din locuința în care stau dinainte de a fi consilier municipal. La adresă nu am primit nicio notificare, iar când am mers să discut speța cu viceprimarul Marius Iorga, mi s-a spus că am fost anunțată, ceea ce este, evident, fals.

Aceste atacuri la adresa mea se petrec pentru că sunt un consilier care face opoziție la PSD și care este incomod la adresa caracatiței PSD. Prin acțiunile sale, primarul Misăilă încearcă să deturneze atenția de la acțiunea de sifonare a banilor publici, de la cheltuielile aberante pe studii de fezabilitate inutile, de la salariile nemeritate pentru cunoștinte și neamuri angajate în posturi înființate special pentru ei și de la sumele uriașe din bugetul local pe care le aruncă în aer pentru paranghelii. În cazul meu, justiția se va pronunța”, a precizat Ana-Maria Laura Dimitriu.

Pagina 1 din 1