Ultima TRĂSNAIE a REGELUI Dorin CIOABĂ - Jocurile Olimpice ale ROMILOR

Regele internațional Dorin Cioabă a anunțat că romii au decis să îşi organizeze, peste un an de zile, propria Olimpiadă internaţională în speranţa că aşa vor fi primiţi la Jocurile Olimpice în calitate de naţiune fără teritoriu.





"Azi începem Congresul internaţional la Sibiu. Mâine, toţi participanţii la congres vom aprinde o torţă, prima torţă olimpică care va pleca de aici. Am hotărât la congres să înfiinţăm Olimpiada romilor internaţională. Prima olimpiadă va fi într-un an de zile în una din ţările care hotărăsc. Acum va pleca flacăra de aici, va parcurge un an de zile, în toate ţările. După aceea, fiecare ţară îşi va trimite candidaţii. Organizăm olimpiada pentru că aşa ne-am dat seama că altfel nu ne putem promova, nu putem să ajungem aşa acolo şi poate prin asta să se ia o decizie şi de Comitetul Olimpic să ne primească cumva ca şi naţiune fără teritoriu, că mai sunt câteva cazuri din astea", a explicat Dorin Cioabă, citat de Agerpres. Potrivit lui Dorin Cioabă, în România există sportivi romi care ar putea participa la această competiţie internaţională. "Avem sportivi fotbalişti, handbalişti, boxeri foarte buni", a mai spus Dorin Cioabă. Miza cea mai mare a Congresului internaţional al romilor de la Sibiu, la care participă 800 de persoane din 30 de ţări, este însă alegerea unui nou lider al Uniunii Internaţionale a Romilor. Actualul lider, regele Dorin Cioabă, candidează pentru un nou mandat. Acesta are contracandidaţi din Ungaria şi Portugalia. Dorin Cioabă a mai dorit să organizeze, în 2014, un campionat european de fotbal pentru romi la Sibiu, idee care nu s-a mai concretizat. În 2013, acesta îi oferea lui Marius Lăcătuş postul de selecţioner al primei naţionale de fotbal a romilor, în speranţa că va organiza o competiţie europeană dedicată fotbaliştilor romi. Şi fostul rege, Florin Cioabă, îl dorea pe Marius Lăcătuş antrenor pentru fotbaliştii romi, încă din 2005. În 2013, Dorin Cioabă a reuşit să organizeze un prim meci de fotbal între romi şi poliţişti, la Sibiu.

Pagina 1 din 1