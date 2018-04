Tratamentul TRADIȚIONAL românesc MIRACULOS. NU este scump, iar rezultatele din TRECUT GARANTEAZĂ pentru el

Dacă vrei să ai un ten sănătos și luminos, uită de tratamentele scumpe din comerț și încearcă aceste trucuri preluate din trecutul tradițional al românilor.





Daca iti apar cercuri negre sub ochi din cauza lipsei de somn, taie un cartof in jumatate si pune-l pe cercurile negre. Pielea ta se va lumina in doar 15 minute.

Daca ai puncte negre, amesteca o lingurita de miere, una de faina si una de apa, aplica mixtura pe un tampon de bumbac si pune pe zonele cu probleme. Indeparteaza dupa 15 minute.

Aloe Vera te ajuta sa lupti cu acneea. Taie o frunza de aloe in jumatate si aplica pulpa pe zonele cu probleme. Inflamatia va disparea rapid, informează girly.ro. Foloseste suc de lamaie pentru a scapa de cicatricile lasate de cosuri. Acidul ajuta la abirea pielii. Stoarce suc de lamaie, aplica pe zonele cu probleme si lasa sa actioneze peste noapte.

