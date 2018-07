Prima TRANSMISIUNE a unei emisiuni de televiziune COLOR împlineşte 90 de ani

Pe 3 iulie 1928, scoţianul Logie Baird a realizat prima transmisiune a unei emisiuni de televiziune color, utilizând o serie de discuri rotative care descompuneau imaginea în linii şi cu ajutorul unor filtre de culoare şi surse de lumină. El a reuşit să redea culorile naturale, într-o experienţă care a fascinat audienţa. În acelaşi an, a arătat ce înseamnă televiziunea stereoscopică.





În laboratorul său aflat pe strada Long Acre din centrul Londrei, la 2 octombrie 1925, Baird a reuşit să transmită prima imagine de televiziune în tonuri de gri. Vedeta zilei a fost păpuşa unui ventriloc, poreclită "Stooky Bill" a cărei imagine era redată cu cinci cadre pe secundă. Baird a coborât şi a apelat la un funcţionar din clădire, un tânăr pe nume William Edward Taynton, rugându-l să se lase filmat, pentru a vedea cum ar fi redată figură umană. În 1927, Baird a efectuat o transmisiune televizată, la o distanţă de 705 km, de la Londra la Glasgow, utilizând liniile telefonice. La scurt timp, a pus bazele companiei Baird Television Development Ltd, realizând prima transmisiune TV peste Atlantic, din capitala engleză, până la Hartsdale, New York. În 1929, a pus la dispoziţia BBC tehnologia pentru transmisia primului program de televiziune alb-negru. Programul era de o jumătate de oră dimineaţa, cinci zile pe săptămână. Tot în 1929, Baird a demonstrat folosirea luminii infraroşii în televiziune şi a propus un sistem numit Noctovision, care urma să fie folosit de militari pentru a localiza avioanele inamice fără ca acestea să fie detectate. Televiziunea mecanică, promovată de Baird, nu a rezistat în faţa electronicii. Deşi a pierdut contractul cu BBC, acesta a continuat să inoveze televiziunea color. Ideea sa de a folosi un tub catodic în faţa căruia acţiona un disc rotativ cu filtre de culoare a fost preluată de companiile americane CBS şi RCA. A pus bazele televiziunii tridimensionale şi a propus un sistem asemănător cu cel HD utilizat azi. De asemenea, tot lui îi aparţine meritul de a fi gândit primul sistem de înregistrare video. A murit la 14 iunie 1946. A fost clasat în anul 2002 pe locul 44 al topului întocmit de BBC, "100 cei mai valoroşi britanici din toate timpurile", pe baza voturilor publicului. În 2006, Logie Baird a fost nominalizat printre primii 10 savanţi scoţieni din istorie şi a ocupat locul doi al galeriei valorilor ştiinţifice de la Scotland's 'Scottish Science Hall of Fame.

