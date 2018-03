TRANSFORMARE RADICALĂ a lui Paul Gascoigne, după LUPTA cu DEMONII alcoolului | FOTO

Ajuns la vârsta de 50 de ani, fostul internațional englez pare că a obosit de excesele pe care le-a făcut de-a lungul anilor în privința alcoolismului și a consumului de droguri, din cauza cărora și-a pătat imaginea. Recent, presa din britanică a publicat o fotografie cu „Gazza”, în care se poate vedea că fostul mare mijlocaş a trecut printr-o transformare evidentă. Acesta a fost fotografiat la finalul săptămânii trecute la un eveniment din Anglia.

I’m away to get me suit MEASURED , thanks for your help @ForbesTailoring pic.twitter.com/nGhtHGO2We — Paul Gascoigne (@Paul_Gascoigne8) March 19, 2018