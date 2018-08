Transfer de MARCĂ pentru Barcelona! Catalanii eu reușit o deturnare spectaculoasă

Chilianul Arturo Vidal (31 de ani) a fost la un pas să îmbrace tricoul lui Internazionale Milano, dar clubul catalan a obținut OK-ul jucătorului pentru a veni la Barcelona. Potrivit presei din Anglia, jucătorul din Chile a și ajuns deja la un acord cu șefii catalani și, astfel, o va părăsi pe Bayern Munchen, deși contractul său cu bavarezii se încheia în 2019.

Barcelona have finalised the signing of Arturo Vidal from Bayern Munich after agreeing personal terms. £27m transfer. Official announcement likely today. (Source: Guardian) pic.twitter.com/ldc5YNB6ll — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 3, 2018