INCREDIBIL. Un TRAMVAI a intrat INTENȚIONAT într-o MAȘINĂ. Ce a spus VATMANUL după incident

Un caz șocant s-a petrecut în București. Un vatman a decis să intre cu tramvaiul într-o mașină în care se aflau doi copii, unul de două luni și altul de 4 ani.





„Daca nu te dai, intru in tine!", a amenintat vatmanul, a oprit 10 secunde, dupa care a intrat in masina. Incidentul s-a petrecut pe B-dul Timisoara, a relatat un martor, care a facut publice imaginile.

„Fereasca Dumnezeu! Aveti mare grija cand ramaneti pe linia de tramvai... eu numesc asta tentativa de omor!", a scris cel care a făcut publice imaginile șocante, scrie Wowbiz.

Imaginile devin virale, iar pe contul respectiv de Facebook comentariile curg neincetat. "Adevarul e ca in momentul in care imi pune copilul (copiii) in pericol, doar ca sa arate el ce vatman periculos e... Il omoram cu mana mea", a scris cineva. "Unde e conducerea preventiva??? TENTATIVA DE OMOR.....vatmanul e un CRIMINAL!!! Sper ca pagubitii sa NU il lase si sa infunde PUSCARIA nenorocitul asta!!!”, a reactionat altcineva.

Pagina 1 din 1