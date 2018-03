TRAIAN BĂSESCU. Adevărul despre IMPLICAREA SRI în alegerea șefului DIICOT

Traian Băsescu a vorbit despre cum SRI i-a cerut să nu o numească pe Alina Bica în funcția de șef al DIICOT, dar acesta nu a luat în calcul această variantă.





”Am văzut declarația domnului general Coldea (după audierea în Comisia SRI). A fost seacă și, exact cum anticipam, Coldea e ofițer de informații, nu e nici Dragnea, nici Ponta, nici... Din declarațiile lui parcă am văzut o analiză a SRI pe niște chestiuni.

Sigur, ce mi s-a părut relevant a fost, din declarația domnului general, că a informat comisia despre intervenția sau despre inițiativa pe care au avut-o de a mă informa să n-o numesc pe doamna Bica. Vă confirm că așa a fost. Eu, însă, de foarte puține ori am luat informații de la SRI despre cei numiți, doar atunci când aveam eu însumi dubii și numai la remanieri, în niciun caz de numiri care treceau prin Parlament.

Recomandarea a fost să n-o numesc, iar eu am numit-o. Am considerat că nu e treaba SRI să spună pe cine numește președintele, dacă recomandarea venea de la Ministrul Justiției sau de la Guvern”, a explicat Traian Băsescu, pentru B1.

