Tragerile loto: UN NUMĂR APARE la Loto 6/49, Joker şi 5 din 40. CIUDATĂ COINCIDENŢĂ…

Loteria Română a continuat astăzi, în Ajun de Crăciun, seria extragerilor la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Care credeți că sunt astăzi, la zi specială, numerele câștigătoare? Tragerile loto: UN NUMĂR APARE peste tot la Loto 6/49, Joker şi 5 din 40...





Pe data de 24 decembrie, in Ajunul Craciunului, Loteria Romana organizeaza Tragerile Speciale Loto de Craciun. Pentru aceste trageri, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I pentru jocurile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, dupa cum urmeaza:

Loto 6/49 – 100.000 de lei Joker – 50.000 de lei Loto 5/40 – 25.000 de lei

La tragerile de joi, 21 decembrie 2017, Loteria Română a acordat 12.650 câştiguri în valoare totală de 755.106,87 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,9 milioane de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste un milion de lei, potrivit Dcnews.ro.

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 13,1 milioane de lei, iar la La Noroc Plus a ramas in joc, la categoria I, un report in valoare de peste 53.000 de lei.

Loto 5/40 înregistrează la categoria I un report de peste 72.000 de lei, iar la Super Noroc, la aceeași categorie, se înregistreaza un report în valoare de peste 89.000 de lei.

LOTERIA CRACIUNULUI

Duminica, 24 decembrie, au loc tragerile pentru desemnarea biletelor castigatoare la Loteria Craciunului pentru care Loteria Romana a pus in joc 210 castiguri in valoare totala de 300 de lei, dupa cum urmeaza: 10 castiguri a cate 10.000 de lei 200 de castiguri a cate 1.000 de lei

Prima TRAGERE a CRĂCIUNULUI:

1 9 9 2 3 1

A doua TRAGERE la LOTERIA CRĂCIUNULUI:

1 1 8 0 3 9

NUMERELE EXTRASE duminică, 24 decembrie, 2017

Loto 6/49

18 33 17 12 44 28

Joker

39 31 33 42 27 +20

Loto 5 din 40

33 38 24 13 6 22

Noroc

9 9 7 2 0 9 2

Super Noroc

3 7 6 5 6 4

Noroc Plus

9 0 4 1 7 0

NUMERELE EXTRASE joi, 21 decembrie, 2017

Loto 6/49

19 46 30 33 36 17

Joker

36 29 35 9 30 + 14

Loto 5 din 40

21 6 35 31 24 9

Noroc

8 1 4 8 4 8 0

Super Noroc

1 4 0 1 9 1

Noroc Plus

9 1 9 3 3 7