TRAGEDIE ÎN ROMÂNIA! Cum a murit un copil de 9 ani din cauza MANELELOR

Tragedie în Iași, unde un copil a murit electrocutat din cauza inconștienței unor părinți.





Mihăiță Dragomir, în vârstă de nouă ani, a murit după ce s-a curentat la aparatul de radio modificat de tatăl lor, pentru a-l determina să se audă manelele până în curte. Băiatul, împreună cu ceilalți patru frați a săi, au fostlăsați nesupravegheați în curte și cu aparatul în funcțiune.

După ce au analizat cazul, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi au ajuns la concluzia că Dragomir şi Postolache ar fi putut evita producerea tragediei, din acest motiv cei doi fiind trimişi în judecată.

„Conform raportului de expertiza intocmit de expertul tehnic judiciar cu specializarea Electronica si Telecomunicatii din cadrul Tribunalului, a rezultat faptul ca electrocutarea minorului Dragomir Cosmin-Mihaita s-a produs prin inchiderea circuitului electric intre faza retelei de curent alternativ de joasa tensiune ajunsa la masa neseparata galvanic prin transformator a aparatului radio, mâinile in contact cu firele neizolate, trunchiul si picioarele minorului descult pe sol si nulul aparent constituit de contactul cu pamantul" se arată în raportul expertului tehnic.

"Desi prezenta risc de electrocutare, cei doi inculpati nu au luat nicio masura in legatura cu aparatul radio pe care l-au lasat in functiune, iar pe cei cinci copii minori nesupravegheati in curte", se arată în rechizitoriu, potrivit Ziarul de Iasi.

