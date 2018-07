TRAGEDIE! Un avion s-a PRĂBUȘIT în urmă cu puțin timp. Se intervine DE URGENȚĂ

Avionul s-a rupt în mai multe bucăți în urma impactului. Mai multe echipaje de intervenție au sosit la fața locului, printre care și un avion medical.

Deși imaginile de la fața locului, surprinse de martori și postate peTwitter sunt apocaliptice, au fost înregistrate doar 20 victime, printre care una în stare foarte gravă care a fost transportată la spital cu elicopterul medical

Deocamdată nu se cunosc cu exactitate cauzele prăbușirii avionului, potrivit The Mirror .

Martorii au mai susținut că înainte de a se prăbuși, avionul zbura la o înălțime foarte mică, și o coloană de fum ieșea de la unul dintre motoare.

Heavy delays on the moloto road close to the plain crash medics can't get through to the scene @TrafficSA @_ArriveAlive @GrootFM @RekordNewspaper pic.twitter.com/eCOkgF5h7A — First road (@firstgroup_FRT) 10 iulie 2018