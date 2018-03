Tragedia de la Miami: „Am sânge pe mine, dar nu e al meu!”

Un pod pietonal s-a prăbușit peste mai multe mașini la Miami. Un student a scăpat cu viață și a povestit apoi momentele de groază pe care le-a trait





Mama lui a povestit cum fiul a sunat-o și i-a spus că este plin de sânge, care nu este însă al lui. Richard Humble, student la Universitatea Internațională din Florida, a supraviețuit tragediei de joi, de pe autostrada care duce spre campus. El se afla pe scaunul din dreapta al prietenei sale Alexa Duran, când podul a căzut pe vehicul, zdrobind partea șoferului. Humble spune că a strigat numele Alexei, dar ea nu a răspuns. Mama lui Richard povestește că a primit un telefon de la fiul, imediat după ce podul s-a prăbușit, iar acesta era panicat. Richard i-a spus că este plin de sânge, care nu este al lui. „Am oprit, era culoarea roșie, apoi când am plecat, am auzit scârțâitul podului. Am privit în sus și am văzut cum cade podul peste noi”, a dezvăluit studentul supraviețuitor. „A căzut pe acoperișul mașinii și … m-a lovit la gât, m-a spulberat. Nu știan ce se întâmplă”, a declarat el în cadrul emisiunii Today, citat de DailyMail. „Am încercat să mă salvez, dar totul s-a petrecut așa de repede…”, a continuat Richard. El a mai spus că s-a uitat apoi după Alexa, care era nemișcată în mașină. Mama sa, Lourdes Humble, și-a amintit de telefonul primit de la fiul său: „Am sânge în jurul meu, nu e al meu, mamă, am mult sânge”.

