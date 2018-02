Tradiții venite din istorie, explicații simple și neașteptate

Niște lucruri care acum ni se par foarte normale erau în secolulul XV-le lucruri mai puțin obișnuite. Istoria este și va rămâne mereu surprinzătoare. Anumite lucruri care se întâmplau anulează parfumul romantic al romanelor istorice.





Este adevărat că în secolul nostru, atunci cănd te speli zilnic singura problemă o reprezintă temperatura apei și este greu să te gândești ca străbunii noștri, prin ani 1500, erau mai puțini obișnuiși cu acest lucru, cu spălatul nu cu probleme legate de temperatura apei.

Majoritatea oamenilor își faceau baia anuala în luma mai, o lună în care era deja mai cald. Baia consta intr-o singură “cadă” mare plină cu apă fierbinte. Bărbatul casei, capul familiei, avea privilegiul de a se spăla în apa curată, apoi fiii și restul bărbaților din casă, urmați de femei și în final copiii mai mici - ultimii fiind bebelusii. Între timp, apa devenea atât de murdară încat nu mai vedeai nimic în ea, era posibil să pierzi pe cineva. De unde si zicala: "Don't throw the baby out with the bath water" ("Nu arunca și copilul odată cu apa de baie").

Legat de acest obicei, nunțile se făceau în luna iunie deoarece existau mari șanse ca tinerii căsătoriți să miroasă ceva mai bine. Totusi, miresele aveau cu ele un buchet de flori pentru a acoperi eventualul miros. De aici vine obiceiul de a avea un buchet la nuntă.

