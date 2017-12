A fost întocmit TOPUL celor mai bune filme pentru 2017

Acest top realizat de cotidianul The New York Times, vă ajută să alegeţi cele mai bune filme realizate în 2017. În top se află Dunkirk sau Lady Birt sau documentarul de excepţie Faces Places.





"Dunkirk": Filmul are unul din cele mai mari scoruri de pe IMDB 9.6. Drama prezintă disperarea celor 400 000 de soldați încercuiți de trupele nemțești care așteptau sa fie salvați. Din nefericire rând pe rând vapoarele care veneau în ajutor erau scufundate în larg de bombardierele naziste sau torpile. Merită vizionat dacă n-aţi făcut-o până acum.

"Faces Places": filmul documentar de excepţie.

"The Florida Project": o actriţă de filme porno şi o femeie în vârstă cu care se împrieteneşte în "Starlet"; două femei transgender prostituate în "Tangerine". În "The Florida Project", el spune o poveste americană profundă despre copii şi adulţi care se luptă la marginile Disney World, creând "Fructele mâniei" ale secolului XXI în culori psihedelice.

"Get Out", de Jordan Peele, este o critică socială şi o metaforă a timpurilor noastre. Este, de asemenea, şi un debut regizoral excepţional.

"Lady Bird" - despre o adolescentă, conţine destulă dramă: eroina se aruncă în faţa unei maşini. După aceea, ea face mai mult decât să supravieţuiască.

"Phantom Thread", regizat de Paul Thomas Anderson, este caracterizat de The New York Times ca una dintre creaţiile "minunate" ale lui, "adesea un film neaşteptat de comic. Este o poveste despre dragoste şi muncă, cu Daniel Day-Lewis şi Vicky Krieps, un eminent designer şi muza sa.

"A Quiet Passion", o superbă biografie a lui Emily Dickinson (cu Cynthia Nixon senzaţională), Terence Davies transformă imaginile în sentimente. "Wonder Woman", de Patty Jenkins, aminteşte că ne transpunem în visele din copilărie, în dorurile din adolescenţă şi în revelaţiile ca adulţi.

Alte filme recomandate tot de The New York Times:

“After the Storm”; “The Big Sick”; “Bombshell: The Hedy Lamarr Story”; “Call Me by Your Name”; “The Challenge”; “Dawson City: Frozen Time”; “The Death of Louis XIV”; “Escapes”; “Girls Trip”; “Good Time”; “The Happiest Day in the Life of Olli Maki”; “I Am Not Your Negro”; “Jim & Andy: The Great Beyond - Featuring a Very Special", notează digi24.

