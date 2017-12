Clasamentul celor mai BOGAȚI oameni din România. Gigi Becali a URCAT în TOP

Revista Capital lansează ediția XVI-a a topului 300 cei mai bogați români, dar și cele 100 de femei de succes ale României





Cresterea economica de anul trecut si din 2017 se vede si in averea cumulata a antreprenorilor romani prezenti in Top 300 Capital, disponibil la chioscurile de ziare incepand de astazi. Potrivit celei de-a XVI-a editii a Top 300 Cei mai bogati romani, cel mai longeviv si concludent barometru al mediului de afaceri autohton, averea totala a ajuns la valoarea 23,05 miliarde de euro, cu 6,2% mai mare fata de nivelul inregistrat in editia precedenta.

Pentru al patrulea an consecutiv, locul intai este ocupat de Ion Tiriac. Averea celui mai bogat roman a crescut cu 7,6% fata de nivelul consemnat in editia precedenta. Cea mai mare surpriza a clasamentului din acest an o reprezinta cresterea fulminanta a averii fratilor Paval. Cifra de afaceri a Dedeman, companie infiintata in 1992 de Dragos si Adrian Pavăl, a depasit anul trecut pragul de un miliard de euro, in timp ce profitul net a crescut cu peste 25%, ajungand la 158 milioane de euro.

O alta surpriza a editiei din 2017 a Top 300 Capital este urcarea pe podiumul businessului romanesc a patronului RCS&RDS, Zoltan Teszari. Averea celui mai discret milionar a crescut cu aproximativ 10% fata de nivelul consemnat anul trecut.

Si averea minima pentru intrarea in “clubul elitei” romanesti a crescut fata de editia precedenta, de la 20-21 milioane de euro la 20-22 milioane de euro. Pragul acesta a fost depasit in premiera de 22 de persoane sau familii cu afaceri in crestere. Totodata, 5 fosti membri ai clubului Top 300 au demonstrat in ultimii ani ca si-au redresat businessurile si au revenit in lumina reflectoarelor.

Primele 10 pozitii din “Top 300 Cei mai Bogati Romani”

Ion Tiriac: 1,7-1,8 miliarde de euro (In 2016, averea celui mai bogat roman a fost de 1,6-1,65 miliarde de euro).

Dragos si Adrian Paval: 1,1-1,2 miliarde de euro (Anul trecut, fratii Paval au avut o avere de 920-950 milioane de euro).

Zoltan Teszari: 550 - 570 milioane de euro (In 2016, patronul RCS&RDS avea o avere de 500-520 milioane de euro).

Ioan Niculae: 500-600 milioane de euro (In editia anterioara, omul de afaceri ocupa locul trei, cu o avere cuprinsa intre 600-700 milioane de euro).

Iulian Dascalu: 480-500 milioane de euro (Anul trecut, Iulian Dascalu se afla pe acelasi loc, cu o avere de 450-460 mil. euro).

George Becali: 400-500 milioane de euro (In ediția din 2016, Becali avea o avere de 280-300 milioane de euro si se afla pe locul 9).

Gruia Stoica si Vasile Didila: 400-420 milioane de euro (Anul trecut, cei doi antreprenori ocupau locul 6 cu o avere de 380-400 mil. euro).

Frank Timis: 380-400 milioane de euro (In editia precedenta, omul de afaceri avea o avere de 270-280 milioane euro si ocupa locul 11).

Radu Dimofte: 370-400 milioane de euro (In 2016, se afla pe locul 10 cu o avere de 280-300 milioane de euro).

Marius si Emil Cristescu: 340-350 milioane de euro (Cei doi frati aveau in 2016 o avere de 350-360 milioane de euro si ocupau locul 7).

Fata de editia precedenta a clasamentului, au intervenit modificari si la profilul milionarului prezent in Top 300. Pe scurt, acesta arata asa: are 56 de ani, este barbat, cu o avere medie de aproape 77 milioane de euro si are businessuri in Bucuresti.

Din regiunea Bucuresti-Ilfov sunt 113 milionari, cu o avere insumata de 10,76 miliarde de euro, ceea ce inseamna 46,7% din averea celor 300 cei mai bogati romani.

Sectoarele economice in care afacerile antreprenorilor prezenti in editia din acest an a clasamentului au cunoscut o evolutie semnificativa au fost: comertul, industria, transporturile si sectorul agricol.

Daca va intrebati de cat timp ar avea nevoie un angajat cu salariul mediu net sa intre in Top 300 Capital, ar trebui sa stiti ca sunt necesari 3.387 de ani. Dar pentru cel mai bine platit fotbalist din lume – Lionel Messi, care castiga 500 de mii de euro saptamanal -, ar fi necesar doar un singur an. Daca includem si bonusurile, atunci e nevoie de doar jumatate de an. In acelasi timp, in tenis, cea mai buna jucatoare la ora actuala a avut nevoie de cativa ani buni pentru a reusi perfomanta de a ocupa ultimul loc din Top 300 Cei mai bogati romani.

Metoda de evaluare

