Romică Țociu DEZVĂLUIE DRAMA CUMPLITĂ din viața sa: „Am fost lângă ea...”

Romică Țociu este cunoscut de publicul larg ca fiind o persoană veselă care stârnește hohote de râs peste tot pe unde își face apaiția. Puțini știu, din păcate drama din viața sa.





În urmă cu doi ani, soția lui Romică Țociu a avut probleme grave de sănătate, după ce medicii au depistat-o cu o boală grea.

Din fericire, boala a fost depistată la timp, iar soția lui Romică Țociu a reușit să-și revină, deși au trecut doi ani destul de grei.

„Am trecut peste perioada grea, îi mulţumesc Lui Dumnezeu. Am fost lângă ea. Ea este universul copiilor, noi am mers în continuare. Îţi dai seama cum am jucat eu, cum am luptat cu mine. E cea mai mare luptătoare pe care am văzut-o", a declarat Romică Ţociu la „Acces Direct".

