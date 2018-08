Toader, DEZVĂLUIRI BOMBĂ de la interviurile pentru șefia DNA! Ce a spus un candidat despre Laura Codruța Kovesi

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat miercuri seară la Antena 3 că una dintre candidatele la șefia DNA, care a venit chiar din interiorul parchetului anticorupție a încercat să se distanțeze de fosta șefă, Laura Codruța Kovesi, susținând că are competență managerială foarte redusă.





Reamintim că pentru postul de șef al DNA și-au depus dosarele patru candidați, printre care două femei, Florentina Mirică - procuror-şef serviciu la Secţia de combatere a corupţiei din cadrul DNA şi Elena Grecu - procuror-şef serviciu în structura centrală a DNA.

„O distinsă doamnă candidat la șefia DNA a spus că are o competență managerială foarte redusă că e șef la o secție, nu la o direcție, că are doar câțiva procurori pe care îi coordonează și ni s-a părut, mie și comisiei care am evaluat-o, că se distanța de fostul procuror șef. Nu ne-a spus că are totuși, în seif, în lucru, cele 300 de dosare referitoare la magistrați, dacă are 300 de dosare poate să se refere la mai mulți magistrați, că un dosar poate avea 3-4 făptuitori. Bănuiesc că sunt judecători de secții penale. După ce cele 300 de dosare vor fi tranferate de la DNA la secția specială de la Ministerul Public vom vedea câți făptuitori sunt și la câți judecători se referă, la câți procurori, care e profilul judecătorului vizat, dar, eu repet, cred că sunt judecători de profil penal.

Este cât se poate de grav așa ceva. De aici vedem rezistența pe care mulți au făcut-o față de înființarea acestei secții speciale, ca să nu treacă de la DNA la Ministerul Public”, a declarat Tudorel Toader la Antena 3.

