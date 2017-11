Țiriac, implicat ÎNTR-UN PROCES CELEBRU. Miliardarul şi-a pierdut cumpătul

Ion Ţiriac a decis să urmeze calea legală și să acționeze în instanță BNR ca urmare a diferendului existent între cele două părți.





Omul de afaceri a precizat că nu a primit niciun răspuns la petiţia trimisă către Guvernul României pentru reincluderea Arenelor BNR în circuitul sportiv, iar următorul pas e trimiterea în judecată a BNR.

"Nu am noutăţi despre Arenele BNR. Au trecut cele 30 de zile de când noi am semnat acea petiţie, dar nu am primit niciun răspuns de la niciun organism al statului. Aşa că vom merge la tribunal aşa cum am zis atunci", a declarat Ţiriac.

Ţiriac, alături de Andrei Pavel, au cerut într-o petiţie adresată Guvernului, Ministerului Tineretului şi Sportului, dar şi Ministerului de Finanţe ca Arenele BNR să treacă din proprietatea Băncii Naţionale în cea a executivului.

La mijlocul lunii octombrie, Ţiriac a dezvăluit şi suma investită de BNR în complexul pentru care cere acum 35 de milioane de euro.

"Conform protocolului din 1991, BNR s-a obligat să achite 51.435,3 lei pentru Arenele BNR. Pe vremea aia, suma asta reprezenta cam 200 şi ceva de mii de dolari. Deci, BNR a cumpărat 17 hectare cu 200.000 de dolari, cu tot cu construcţii şi stadionul de fotbal. Asta când azi pentru o damigeană de ţuică te bagă în puşcărie ca ministru... Nimeni nu se uită la treaba asta? Cum e posibil aşa ceva? Nu am nimic cu guvernatorul Isărescu, nici cu BNR, dar cum e posibil aşa ceva? BNR are pretenţia că a cumpărat un teren în mijlocul Bucureştiului pentru 200.000 de dolari. După care vine acum şi zice că dacă statul vrea să o cumpere înapoi, suma e de 35 de milioane", a mai afirmat Ţiriac.

