Timp liber. Alergare colorată, artă în cafenele și concerte în toată țara

Alergare colorată, concerte Edwin Marton, Richard Clayderman și Cafekultour, adică evenimente culturale inedite în cafenele – iată oferta de timp liber din acest sfârșit de săptămână.





De departe evenimentul week-end-ului este o nouă ediție a celebrei curse The Color Run, care are loc în București, cu plecare din fața Bibliotecii Naționale, sâmbătă de la ora 14,00. Contează prea puțin timpii de alergare, la The Color Run, aceasta fiind o cursă necronometrată de 5 kilometri, în cadrul căreia mii de participanți sunt vopsiți din cap până-n picioare în diverse culori, la finalul fiecărui kilometru parcurs. O explozie de pudră colorată și milioane de combinații cromatice intense îi așteaptă pe participanți la finalul cursei.

Tot în București, vineri, celebrul violonist Edvin Marton susține, la Sala Palatului, un concert – show, în care va interpreta pe vioara sa Stradivarius. În aceeași seară, Luna Amară concertează la Hard Rock Café, Zob la Quantic Club, iar la Sala Dalles are loc spectacolul ”Paris, mon amour”, cu Diana Tudor (voce) și Alexandru Burcă (claviaturi).

Gregory Porter, primul nume al scenei mondiale de jazz, revine în Româțnia și va concerta duminică seara, la Sala Palatului.

Petrecere pe acoperiș, la Cluj

La Cluj Napoca sunt programate evenimente interesante week-end-ul acestra. Trupa Am Fost La Munte Și Mi-a Plăcut va susține un concert în Flying Circus, joi, de la ora 20.00, iar sâmbătă are loc evenimentul "Sunsets", pe acoperișul Cluj Arena, începând cu ora 16:00 ( line up: Utah Jazz, Akos, Missile, DWLS, Massive Fluo, Beatjunkz). Tot sâmbătă, de la ora 21, The Motans cântă în From Space Club.

Richard Clayderman va susține un concert la Casa de Cultură a Sindicatelor din Pitești, sâmbătă de la ora 21,00, iar duminică, de la aceeași oră, artistul se va afla pe scena Teatrului de vară ”Radu Beligan” din Bacău.

Săptămâna cafenelelor, la Timișoara

Timișorenii sunt invitați timp de patru zile să descopere cultura altor țări prin evenimente în cafenele, în cadrul Cakecultour, o inițiativă a Institutului Francez și a Centrului Cultural German, care a ajuns la ediția cu numărul 14. Joi are loc un concert saxofon/ DJ/ vioară cu Smooth and Spicy: Milan Savić & Jelena Radulović în Aethernativ, vineri în D*Arc e programat un spectacol de teatru – mimă cu Deux Rien, sâmbătă la Ambasada, compania Unfold Motion susține un spectacol de dans contemporan - Planet Dance, iar duminică are loc Cantata Cafelei, concert, moderator Christian Rudik, în Pepper Steak & Shake. Toate evenimentele au loc de la ora 19.00.

Iubitorii de artă sunt invitați vineri la ora 19,00 la Muzeul de Artă din Timișoara, unde va fi deschisă o expoziție Viktor Vasareli.

Corina Dănilă și Carmen Movileanu fac show în „Piatra din casă”

Îi întâlnim zilnic pe micului ecran, unde vedetele TVR prezintă știri şi emisiuni consacrate. De curând însă, ei şi-au încercat norocul, dar şi talentul, într-unul dintre cele mai gustate vodeviluri: „Piatra din casă”, după Vasile Alecsandri şi B.P. Hasdeu. Teatrul Elisabeta vă invită joi, 19 aprilie, de la ora 19.00 să îi vedeţi pe Sever Bârzan, Carmen Movileanu, Corina Dănilă, Mihai Melinescu, Demeter Andras, Mihai Răzuș, Gabriela Valentir, Mihael Preda, Tudor Furdui, Cătălin Mireuță şi Bogdan Ghițulescu într-un spectacol plin de peripeții despre măritiş din care nu lipsesc pețitorii, disputele pe avere și încurcăturile pe întuneric. Scenariul și regia îi aparţin lui Constantin Dicu. (Anca Simionescu)

