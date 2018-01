Timişoreanul care a inventat espressorul: se numea Illy și s-a născut în cartierul Iosefin. POVESTEA UNEI FOTOGRAFII

„Gustul cafelei Illy este consistent ca și cel al șampaniei. Sau ca şi cel al parfumului Chanel No. 5”, declara Andrea Illy, deținătorul faimosului concern de cafea Illy, într-un interviu acordat publicației „The New York Times”. El este nepotul timișoreanului Francesco Illy, inventatorul espressorului modern. Fără mintea strălucită a lui Illy, nu am putea savura azi nici espresso, și nici derivatele delicioase ale cafelei





FOTO: Illy Francesco a murit în 1956, iar afacerea a fost dusă mai departe de familie Puţini dintre români ştiu că între Illy şi Timişoara există o legătură de poveste. Illy Ferencz s-a născut în orașul de pe Bega pe 7 octombrie 1892. Tatăl, Janos, era un tâmplar de origine maghiară din Peciu Nou, iar mama, Aloisia, de sorginte germană, se născuse în cartierul Iosefin. Supraviețuirea asistaților sociali costă România 15 milioane de euro pe lună ROMÂNIA, o imensă ÎNCHISOARE Ferencz a urmat studii economice la Timișoara, apoi a fost trimis la Viena, a lucrat pentru câteva companii transilvănene, iar la 22 de ani s-a înrolat în armata austro-ungară, luptând pe frontul bătăliilor de la Krasnik (Polonia) și Isonzo (Slovenia). După război, s-a stabilit împreună cu sora sa la Trieste. În Italia, timișoreanul s-a naturalizat, și-a spus Francesco și a descoperit marile iubiri ale vieții sale: cafeaua și pe cea care avea să îi devină soție. A început să lucreze în companii în care se prelucra cacao şi cafea. În 1930, Illy a inventat propria metodă de a menţine prospeţimea şi calitatea cafelei prăjite. A dezvoltat un parteneriat cu celebra companie Hausbrandt. În 1933 a înființat Illycaffè, concernul care deține titlul de inventator al mașinii automate de cafea. Aparatul, inventat de Illy, e precursorul espressorului modern și funcţionează pe bază de abur presurizat. A fost denumit Illetta. În locul tradiționalului Mesaj de An Nou al Președintelui Republicii, robotul lui Klaus Iohannis ne-a trimis un SMS! România lui Cristoiu Dr. Mihaela Bilic: „Nutriționiștii îți dau impresia că doar mâncând combinațiile și gramajul lor poți slăbi. Nimic mai fals!” Francesco Illy s-a stins din viaţă în 1956, la Trieste, afacerea fiind preluată Ernesto, fiul său. În prezent, compania Illy a ajuns la a treia generaţie, avându-i la conducere pe doi dintre nepoţii lui Francesco Illy, Andrea şi Riccardo. Timișoara va avea un muzeu dedicat memoriei timișoreanului care a inventat espressorul. Acesta va fi amenajat în fostul turn de apă din cartierul în care s-a născut Francesco Illy, în Iosefin. Lucrările vor începe în 2018 și vizează salvarea obiectivului cu bani de la bugetul local, 200.000 de euro. Pagina 1 din 1

Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Timişoreanul care a inventat espressorul: se numea Illy și s-a născut în cartierul Iosefin. POVESTEA UNEI FOTOGRAFII

Loading...

Alte articole din categoria: EVZ Special

evz.ro

libertatea.ro

rtv.net

wowbiz.ro

b1.ro

cancan.ro

infoactual.ro

unica.ro

fanatik.ro

dcnews.ro