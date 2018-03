Timișoara poate pierde milioane de euro pentru sala polivalentă

Timișoara riscă să piardă finanțarea pentru proiectul sălii polivalente cu 15.000 de locuri pe care Compania Națională de Investiții (CNI) vrea să o construiască în zonă. Opozanții proiectului sunt liberalii, care au anunțat că nu vor vota, săptămâna aceasta, cedarea terenului de la Giroc către CNI pentru realizarea acestei săli.





Motivul e ridicol: liberalii vor polivalenta în oraș, dar nu au un teren liber de sarcini pe care să îl pună la dispoziția CNI. Varianta propusă de PSD-iști, prin Consiliul Județean, nu e agreată deși este la numai 500 m în afara orașului, pe raza comunei Giroc.

Primarul Nicolae Robu consideră că varianta CJT este ”împotriva” orașului și a decis să se oopună pe linie de partid.

„Consilierii județeni PNL nu vor sprijini ceva contra Timișoarei. (…) Am trimis către CNI o scrisoare în care am explicat că Timișoara are nevoie de sală polivalentă, iar în final am făcut o mențiune că dacă CNI nu vrea să realizeze obiectivul în Timișoara, îl realizăm noi, pe bani de la Consiliul Local”, a declarat Robu într-o conferință de presă.

Dacă situația trerenului viitoarei săli nu se clarifică luna aceasta CNI, ar putea abandona proiectul de milioane de euro.

