Cronică de instanță. Tiberiu Urdăreanu, „descusut” despre plicul dat unui fost ministru: „L-am pus între noi”

Omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu a fost audiat, ieri, în calitate de martor-denunţător în dosarul în care fostul ministru al Energiei, Constantin Niţă, a fost condamnat pe fond la 4 ani de închisoare pentru trafic de influenţă.





„Întâlnirea cu Niţă de la Radisson, la restaurantul libanez, a fost pentru a-i remite suma de 30.000 de euro. Ne-am aşezat pe o canapea, am pus plicul între noi, iar eu am văzut când inculpatul Niţă a luat plicul şi l-a pus în buzunar”, a declarat Urdăreanu.

Constantin Niţă a avut ocazia să îl confrunte pe omul de afaceri: „Domnu’ Urdăreanu, ne-am întalnit în 2012 la Poiana Braşov. Vă rog să răspundeţi dacă inţiativa încheierii contractului a avut-o Niţă sau Urdăreanu. (n.r. - către instanţă) Vreau să il întreb dacă chiar a uitat ca el a avut initţiativa. (n.r. – către Urdăreanu) Vă rog să nu minţiţi în faţa instanţei!”. „Despre contractul de consultanţă cu Cheron menţionez urmă- toarele: atât denumirea firmei cât şi numele persoanei au fost date de Niţă”, a răspuns sec Urdăreanu.

Avocatul Lupaşcu a intervenit: „A cerut martorul sau nu? E sub jurământ!”

„Eu am cerut lui Niţă să găsim o variant să plătim comisionul pe care el îl ceruse, iar varianta a fost cea arătată”, a spus Urdăreanu. Constantin Niţă dădea din cap dezaprobator şi mototolea în mâini laveta de şters ochelarii.

„De ce nu a menţionat asta în denunţ?”, îl „descoase” avocatul pe denunţător.

„Nu îmi mai amintesc dacă am menţionat în denunţ despre suma cerută”, o „scaldă” Urdăreanu.

Constantin Niţă îşi pierde cumpătul: „Domnule Urdăreanu, vin Sărbătorile Paştelui şi aţi jurat pe Biblie! La Radisson sunt cinci restaurante cu camere video! (n.r. – către instanţă) Este sigur că mie mi-a dat banii?!”. Judecătorul a respins întrebarea lui Niţă, aşa că denunţătorul nu a fost nevoit să răspundă.

De ce a „cântat” la DNA „vioara doi” din compania UTI

Tot ieri, în procesul lui Constantin Niţă a fost audiat şi vicepreşedintele UTI, Mihail Tănăsescu, mâna dreaptă a omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu. La fel ca acesta din urmă, Tănăsescu este denunţător în dosar. În faţa celor cinci judecă- tori de la Înalta Curte, Tănăsescu a declarat că s-a întâlnit, în prima parte a anului 2014, cu Constantin Niţă la sediul Ministerului Energiei. „Care era valoarea contractului de la Iaşi?”, l-a întrebat avocatul. „Nu cunosc cu exactitate, aproximez că 60 de milioane de lei”, a răspuns Tănăsescu. „În ce împrejurări aţi formulat denunţul?”, a întrebat avocatul lui Constantin Niţă. „În împrejurarea în care am hotărât să spun adevărul. Eu am fost cercetat cu domnul Nichita Gheorghe în cauza de la Iaşi. Mi-am recunoscut faptele. În primă instanţă am beneficiat de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă”, a recunoscut denunţă- torul. La următorul termen, din 7 mai, va fi audiat fostul primar Gheorghe Nichita.

Pagina 1 din 1