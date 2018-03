The Weekend Bandits, o sugestie Marius Moga

Cu un indian din Bangalore, un american născut în Stockholm și crescut în Minneapolis, şi alţi trei muzicieni autohtoni, Timişoara are parte de o nouă formaţie, The Weekend Bandits, muzicienii fiind noua „faţă“ a fostei formaţii The Weekend Band.





„Formaţia The Weekend Band s-a reinventat, am scăpat de particula Band. Sugestia pentru actualul nume a venit în urmă cu un an şi ne-a dat-o Marius Moga, când am fost la Bucureşti să înregistrăm piesa Adio la Bucureşti. Ne-a plăcut de atunci numele. The Weekend Band a fost o etapă şi The Weekend Bandits e altă etapă. O să continuăm să cântăm cover-uri dar şi piese proprii. Vom păstra câteva piese din repertoriul vechi al formaţiei şi vrem să scoatem un single nou cât de curând sub noua titulatură“, spune Răzvan Munteanu, solistul formaţiei.

Primul concert al formaţiei Weekend Bandits va avea loc vineri 30 martie la Club 30 din Timișoara.

