Texanul din Călugăreni, cercetat penal în locul poliţiştilor care l-au rupt în bătaie. Exclusiv EVZ

Problemele texanului care a luat neinspirata decizie de a se muta din SUA la Călugăreni, unde a fost terorizat de interlopi şi bătut de poliţişti par a fi departe de sfârşit. În prezent, americanul Allen Mark Johnston este suspect într-un dosar de ultraj, deşi oamenii legii au fost cei care l-au bătut până i-au deschis operaţia, fiind nevoie ca ulterior să sufere alte trei intervenţii chirurgicale.





Ştefania Johnston, soţia texanului, a declarat în exclusivitate pentru EVZ că toate plângerile pe care cei doi le-au făcut în urma intervenţiei brutale a poliţiştilor - pe motiv de refuz de legitimare - au fost clasate de procurorii giurgiuveni, deşi prezentaseră un CD cu imaginile din momentul reţinerii, a căror capturi le prezentăm alăturat.

Interlopi pe-o mână cu Poliția

În 2015, familia Johnston a intrat în conflict cu o familie de romi din Călugăreni, după ce au sesizat mai multe infracţiuni: dispariţa din propria locuinţă a 2 milioane de dinari irakieni (n.r. - texanul lucrase ca voluntar pentru armata americană înainte de a se pensiona şi a se retrage în România), posesie ilegală de armă, furt de lemne.

De fiecare dată, Poliţia din Călugăreni le ignora sesizările, sau îi amenda pentru că sunau la 112. Sătui că soţii Johnston le tot dădeau de lucru, poliţiştii chemaţi de aceştia să îi scape de interlopi i-au „umflat” tot pe ei. În prima imagine Allen Mark Johnston este condus la maşina Poliţiei, încătuşat cu mâinile la spate, precum un interlop de temut, nu ca un pensionar de peste 70 de ani. „Ei (n.r. - poliţiştii) spun că nu am vrut să ne identificăm.

Momentul în care poliţiştii îl urcă pe Johnston în maşină, încătuşat cu mâinile la spate

Când l-au băgat în maşină pe soţul meu, în spate a intrat un poliţist, care l-a lovit. Şi de mine au tras, dar nu m-au lovit. Când am ajuns la Poliţie, el a început să sângereze puternic. M-a întrebat ce înseamnă cuvintele «bate-l!, bate-l!», că el nu vorbeşte româna, dar a reţinut cuvintele. El de trei zile se operase de hernie şi la Poliţie avea 14 fire afară”, a declarat Ştefania Johnston.

Poliţiştii care au intrat în maşină cu soţul meu se numesc Florin Dumitrescu şi Marin Boşman. Am făcut plângere la IPJ Giurgiu, cei de la IPJ au trimis la Parchet, unde totul a fost muşamalizat”, povesteşte femeia. Ştefania Johnston susţine că procurorii de la Parchetul din Giurgiu au refuzat să le spună numărul dosarului timp de un an. „Apoi, am dat două declaraţii şi i-am pus la dispoziţie procurorului şi CD-ul cu înregistrarea video.

Noi montaserăm recent camere video, dar nu am apucat să le setăm, astfel că acestea afişează că înregistrarea e din 1980. A văzut CD-ul, dar dacă ei (n.r. - poliţiştii) fac dosare pentru procuror, acesta a clasat dosarul şi am rămas cu ăsta, în care soţul meu e suspect de ultraj. Păi, nici nu aveau cum să deschidă dosarul ăsta dacă nu făceam noi plângerea”, a relatat Ştefania Johnston. Curtea de Apel Bucureşti va lua în discuţie pe data de 9 septembrie contestaţia în anulare formulată de texan împotriva rezoluţiei procurorului de clasare a dosarului, confirmată ulterior de instanţă.

