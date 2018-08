Ministrul Finanţelor n-are mamă, n-are tată când vine vorba de datorii. MESAJ VIRAL

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a avut, sâmbătă un mesaj tranșant referitor la amnisitia fiscală.





Ministrul a declarat într-un interviu acordat DCNews.ro, despre faptul că are datorii la stat, că acest lucru este neadevărat

„Lumea trebuie să înțeleagă că oricine e în situația asta trebuie să-i fie aplicată legea, că e președinte, că e coleg de partid, că e oricine altcineva din România. Nu am încercări de a scăpa pe cineva, nu am această libertate ca ministru de Finanțe, ca om care sunt obligat să aplic legea. Dacă mama are datorii la stat, trebuie să le plătească. Lumea m-a acuzat pe mine că vezi, Doamne, am datorii la stat și nu le plătesc. Nu am datorii la stat. Mai mult, în 2015, când am dat acea amnistie fiscală. O să rog scoaterea public a acelui segment în care am spus în ședința de Guvern: Domnule prim-ministru, stimați colegi, dacă sunteți în situația de a vă aplica această amnistie fiscală, să nu o faceți. Eu sunt în situația aceasta, și nu am să-mi aplic această prevedere legală, am să plătesc la stat până la ultimul leu, nu este corect să legiferezi și să-ți aplici ceea ce legiferezi. Am să scot din ședința de guvern acea stenogramă pentru ca lumea să vadă că nu am astfel de preocupări”, a spus ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, la DCNews LIVE.

