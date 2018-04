EXPLOZIV. Cum a apărut TEORIA OFIȚERILOR ACOPERIȚI din PSD

Social-democrații acuză încă din 2016 infiltrarea partidului de serviciile secrete.





Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri, într-o conferință la Pitești, că în toate partidele, inclusiv în formațiunea pe care o conduce, există ofiţeri acoperiţi.

„Există, numai că nu am reuşit să vedem cum îi putem descoperi. Nu există partid fără ofiţeri acoperiţi. Nu există. Căutăm, explorăm orice posibilitate pentru a-i scoate la lumină”, a spus acesta. El a adăugat că speră ca prin modificarea în Parlament a legilor siguranței naționale să rezolve problema.

„Eu țin apele separate”

Într-un interviu televizat la postul Antena 3, în seara zilei de 30 ianuarie 2018, Liviu Dragnea făcea referire la „informatorii” din PSD. Întrebat dacă în PSD sunt securiști, Dragnea a răspuns: „Ca în orice partid, ca în orice instituție. Din câte am auzit, nu cred că există instituție fără informatori, legali sau nu”. La remarca realizatorului emisiuni că „apele nu s-au despărțit”, liderul PSD a completat: „Eu le țin separate”.

„Nu sunt racolat, înțepat, tușat de servicii”

Președintele PSD a respins tot pe 30 ianuarie 2018 acuzațiile privind o eventuală relație a sa cu un serviciu secret de informații.

„Acum ceva timp eram cu SRI, acum sunt cu SIE, mai auzeam pe unii care spuneau şi în campanie că sunt cu sistemul, acum ceva timp eram cu statul paralel: „Şi-a negociat, a negociat tot, ba cu Iohannis, ba cu statul paralel”. Sunt nişte minciuni. Nu am avut nicio relaţie, nici când eram mic, nici când eram mare, nici acum, când sunt mai înţelept, cu vreun serviciu de genul acesta. Să fiu racolat, să fiu înţepat, să fiu tuşat. Nu există aşa ceva. Dacă aveam aşa ceva, bubuia toată presa, apăreau tot felul de lucruri”, a declarat Dragnea la Antena 3.

„Un ofițer vrea să preia PSD”

În aprilie 2016, după condamnarea lui Liviu Dragnea în dosarul Referendumul, fostul președinte PSD Victor Ponta scria pe Facebook că Dragnea nu trebuie să-și dea demisia din fruntea partidului şi are obligația „să ferească PSD de toţi ofiţerii acoperiţi sau descoperiţi care vor să îl preia". „NU mă refeream la Valeriu Zgonea - ci la un vicepreşedinte PSD, fost ministru în Guvern (dacă va fi nevoie le voi spune colegilor mei despre cine este vorba)!”, completa Ponta.

La vremea respectivă, vicepreședinții PSD foști miniștri erau Rovana Plumb, Nicolae Bănicioiu, Ioan Vulpescu, Mihai Tudose, Ecaterina Andronescu şi Doina Pană.

Cazul a rămas neelucidat. Ponta nu a spus despre cine e vorba și nici nu a depus o sesizare la Comisia SRI.

„În ceea ce privește tema posibililor ofițeri acoperiți ai SRI reiterez, așa cum am comunicat public și în alte situații, că cel puțin în mandatul meu de președinte al Comisiei am verificat constant respectarea legislației pe acest subiect. Concret, documentele oficiale rezultate în urma controalelor efectuate probează faptul că nu există incompatibilități legale în Parlament, Guvern sau partide politice, adică SRI nu are ofițeri acoperiți în instituțiile în care legislația interzice expres acest lucru”, declara la vremea respectivă președintele Comisiei parlamentare de control a activității SRI, Georgian Pop (PSD).

SRI nu va impune premierul!

Apoi, pe 27 noiembrie 2016, în preajma alegerilor parlamentare, Dragnea afirma la un post de televiziune (România TV) că, dacă PSD va câștiga alegerile și va propune premierul, acesta nu va fi impus de serviciile secrete. „Dacă vom câștiga noi și vom propune premierul, vă asigur că acel premier nu va fi nici impus de SRI sau de SIE sau de STS, nici propus, nici sugerat, nu va fi nici ofițer acoperit și nici descoperit, va fi un membru PSD de încredere, cu autoritate, care să pună în aplicare un program de guvernare la care am muncit câteva luni de zile, în care credem foarte mult”, spunea acesta.

Mesajul era reluat imediat după câștigarea alegerilor, pe 11 decembrie. „Eu nu am de gând să îmi bat joc de voturile de astăzi, nici nu am de gând să fac aceste voturi cadou cuiva, unor persoane sau unor instituții", spunea Dragnea.

