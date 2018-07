TEOLOGUL Cristian Bădiliță, verdict NIMICITOR: ”DNA e plină de NESIMȚIȚI care NU își fac DATORIA!”

Teologul, scriitorul şi traducătorul Cristian Bădiliţă – doctor în teologie la Sorbona și exponent al mişcării monarhiste autohtone – susține, pe Facebook, că ”DNA e plină de nesimțiți care nu își fac datoria” și avertizează că, din nefericire, ”80% dintre românași nu au nicio legătură cu bunul simț, cu educația, civilizația, cultura și onestitatea”.





EVZ vă prezintă declarațiile lui Cristian Bădiliță.

La DNA Pitești

”Constat (fara uimire) ca tot felul de secaturi lupta din rasputeri ‹împotriva coruptiei›. RSR e plina de nesimtiti care-si calca semenii în picioare, incapabili sa rosteasca mai mult de doua fraze fara a scrîsni o înjuratura sau o vulgaritate, e plina de nepriceputi la nimic, sau de sfertopriceputi care se lamenteaza Urbi et Orbi de nepriceperea ‹celorlati› etc etc. DNA se plînge de corupti? DNA e plina de nesimtiti care nu-si fac datoria. Eu însumi mi-am pierdut timp irecuperabil cu un dosar de coruptie evidenta, care a fost ingropat chiar de individa care conduce DNA Pitesti si care pretinde a fi constatat cu ochisorii ei... rigole betonate (inexistente, în realitate) pe marginea unui drum care trebuia asfaltat cu 10 milarde, acum 8 ani, si care n-a vazut picatura de asfalt (desi miliardele s-au dus).

Jurnalul lui Vintilă Horia

Mi-am pus pielea la bataie în '89 si '90 pentru o turma care merita exact ce are: Dragnea, Basescu, Ponta, Orban et comp. Nu mai irosesc o secunda din viata pentru RSR. Nu renunt la cetatenia acestei nontzari dintr-un singur motiv: operatiunea ar dura, probabil, o suta de ani din cauza imbecililor platiti sa se ocupe. Aflu de la altii ca Jurnalul lui Vintila Horia (1987-1989), descoperit si prefatat de mine însumi, a aparut înca de acum doua luni la editura Vremea. Nici pîna acum n-am primit exemplare din acest Jurnal. S. Colfescu e atît de ocupata cu lupta împotriva coruptiei si nesimtirii din RSR, incît... n-a avut timp sa-si faca si minima datorie fata de colaboratori. De vreo 7 ani... n-are timp. E ocupata cu salvarea RSR!

O mișcare ”de asanare”?!

Un ins, îngrijorat si el de soarta Românicii, ma soma, la un moment dat, sa facem o miscare de asanare etc. I-am explicat ca, înainte de asta, ar fi bine sa-si repare gardul, sa-si curete gunoiul din curte, sa-si parcheze masina într-un loc permis, sa nu-si mai deranjeze vecinii claxonînd de fiecare data cînd pleaca si vine de la serviciu, sa nu mai stîlceasca limba româna si sa-si înjure nevasta macar în privat, daca nu se poate altfel. Cu spume la gura a început sa ma acuze de ‹tradare de patrie›, ‹pesedist comunist› si alte patriotice epitete.

”80% dintre români nu au nicio legătură cu bunul simț!”

Nu doar PSD-ul a distrus si distruge aceasta tzara. 80% dintre românasi nu au nicio legatura cu bunul simt, cu educatia, civilizatia, cultura, onestitatea. Ne place, nu ne place, acesta e adevarul si el se vadeste în fiecare secunda, pretutindeni. Solutia nu e decît una, imposibil de realizat în mai putin de cîteva secole: sa devenim un popor de fiinte cu adevarat încrestinate. Oricum, atîta vreme cît românasii opteaza, majoritar, pentru latrina ruso-bizantino-turca nu vad absolut nicio solutie. Europa e altceva, cu totul altceva”, scrie Cristian Bădiliță.

