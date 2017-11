Teodorovici (PSD): Am o relație foarte bună cu o mare parte dintre colegii mei social-democrați

Preşedintele Comisiei de buget-finanţe din Senat, Eugen Teodorovici (PSD), a declarat miercuri că are o relaţie foarte bună cu mare parte dintre colegii de partid, în ciuda opiniilor sale „argumentate", conform Agerpres.





Social-democratul a explicat că, în numele Comisiei de buget a Senatului, a trimis o scrisoare ministrului de Finanţe cu rugămintea de a modifica Ordonanţa 79/2017 referitoare la Codul fiscal înainte de finalizarea dezbaterii şi adoptării acesteia în cele două Camere ale Parlamentului.

„Aţi văzut ieri, la Camera Deputaţilor, în Comisia de buget, am stat patru - cinci ore pe două articole, pe split TVA, în condiţiile în care un fost ministru de Finanţe, actual preşedinte al Comisiei de buget-finanţe de la Camera Deputaţilor (Viorel Ştefan - n.r.) trebuia să înţeleagă foarte clar că trebuie să dea bice, să adopte urgent într-un anumit fel sau altul, să treacă de votul plenului Camerei Deputaţilor, ca lumea, în economie, să ştie ce formă pe split TVA aplică", a punctat Teodorovici.

Totodată, întrebat de jurnaliști despre relaţia sa cu colegii în PSD, Teodorovici a replicat: „Dar cine este Viorel Ştefan, ca să nu îl critic? Eu am punctele mele de vedere, mi le susţin, sunt argumentate, ca şi cel legat de colegul Viorel Ştefan, dar sunt în partid, am o relaţie foarte bună cu mare parte dintre colegi. Mai mult, în săptămâna aceasta, la şedinţa de grup, la Senat, la PSD, a fost şi domnul prim-ministru cu domnul viceprim-ministru Ciolacu şi chiar la acea întâlnire am convenit, ca principiu, să modificăm, şi asta m-a bucurat foarte mult, OUG 79, cel puţin cele două puncte".

Comisia de buget a Senatului a acordat miercuri cu 6 voturi „pentru" şi 2 „abţineri” raport de admitere cu amendamente proiectului de lege pentru aprobarea OUG 79/2017 referitoare la modificarea Codului fiscal. Ordonanţa va intra în dezbaterea plenului Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.

Loading...