Teo Trandafir, la un PAS să își PIARDĂ VIAȚA. Ce i s-a ÎNTÂMPLAT prezentatoarei: „Trăgeam să MOR. Nici măcar...”

Teo Tradafir, una dintre cele mai iubite prezentatoare TV de la noi, a vorbit despre una dintre cele mai mari drame pe care le-a trăit în viața ei.





Vedeta a oferit detalii despre momentul în care a fost la un pas să moară. „Cel pe care mi-l amintesc este momentul în care am descoperit puterea unui om asupra unui alt om. Trăgeam să mor. Nici măcar nu ştim dacă verbul se poate conjuga pentru că nu l-am auzit niciodată conjugat. Eu trăgeam să mor, tu trăgeai să mori , el/ea trăgea să moară. Trăgeam să mor şi toată lumea îmi spunea asta. Şi în viaţa mea a apărut un om care mi-a spus : ‘Ce ştiu ăştia, toţi nişte proşti! Aici eu sunt Dumnezeu!’.

Şi-am ştiut în clipa aia că este exact aşa şi că viaţa mea se va schimba într-o proporţie care depinde de mine în ultimă instanţă, dar că miracolul s-a produs. Eu am văzut că un om poate salva un alt om prin puterea cuvântului. Şi nu era vorba despre Dumnezeu, era un om în carne şi oase ca tine şi ca mine. Oamenii pot salva alţi oameni sau pot ucide oameni cu forţa cuvântului lor”, a spus Teo Trandafir pentru Mediafax.

Teo a vorbit și despre pe care le-a făcut până acum în viață. „Cred că succesul este ceva ce se consumă inconştient în 24 de ore , succesul este ceva ce te bucură , satisface ca o baie calda , iar eşecul te marcheaza ca un duş rece. Eşecul, greşeala, înfrângerea , lacrima şi genunchiul zdrelit nu se uită niciodată. Cea mai frumoasă zi profesională din viaţa mea mi-o amintesc pentru că am discul , am înregistrarea, undeva în cap. Mi-aduc aminte clipa aceea. Dar greşeala nu mi-o amintesc, o ştiu , o simt, o vad, o simt în mine . Pot să pun mâna pe ea. Numai din greşeli ,cred , şi numai din eşec poţi clădi , dacă eşti suficient de disperat să o faci. Dacă nu , nu mai urci niciodată pe cal şi ţi se pare că nu asta era calea. Întotdeauna e vina altuia. Din vina mamei m-am ratat , din vina faptului că am crescut fara tată m-am pierdut, societatea m-a sufocat. Nu! Greşelile tale te-au definit. Greşelile tale ar fi trebuit să te împingă în faţă.Tu eşti suma greşelilor tale, sublimate până la succes”, a mai spus Teo.

