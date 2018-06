TEO TRANDAFIR vorbește pentru prima oară despre DIVORȚUL ei. A suferit ENORM! DECLARAȚII TULBURĂTOARE. „Nu m-am ridicat de pe podele”

A fost grav bolnavă, dar a luptat și s-a vindecat. Apoi, când viața ei a revenit la normal, s-a îndrăgostit nebunește și s-a căsătorit, apoi a fost părăsită fără prea multe explicații. După foarte mulți ani de la ruptura de fostul rugbyst care a dus-o la altar, Teo face mărturisiri tulburătoare despre cât de tare a marcat-o despărțirea.





Teo Trandafir a mărturisit, într-un interviu pentru adevărul.ro, că a avut decepții în dragoste și a suferit enorm din această cauză.

”Când am divorţat, paparazzi s-au mutat în faţa casei mele, la propriu, cu băgăjele, cu apă, îşi împărţeau unul altuia mâncare şi eu sufeream în casă îngrozitor. N-am putut să o scot pe fiică-mea din casă o săptămână. Cretinii spun că trebuie să-ţi asumi. Nu trebuie să-ţi asumi. Eu, de exemplu, dacă trebuie să merg pe stradă cu un bărbat, care arată măcar de departe ca un om, e clar că este: iubitul secret, bărbatul misterios, câteodată se întâmplă să fie câte 2-3”, s-a plâns ea.

Despre perioada de după divorț, Teo a făcut dezvăluiri triste:

“Am suferit ca un animal, am suferit cumplit, am suferit de nu m-am ridicat de pe podele. A fost ceva înspăimântător. Nu am spus niciodată nimic pentru că mi se pare oribil ca bărbatul care te-a rănit sau pe care l-ai rănit să ştie că tu suferi. El trebuie să-şi trăiască suferinţa lui, nu să i-o pui în braţe şi pe a ta. Pentru că se trezeşte în postura de dublă victimă. Şi am tăcut ca mormântul. Nu am trimis SMS-uri, nu sunt genul care să facă asta”, a declarat Teo Trandafir.

