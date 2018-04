Olguța Vasilescu, REPLICĂ DURĂ pentru Iohannis. Ministrul Muncii cere PUBLICAREA STENOGRAMEI discuției de la Cotroceni

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a reacţionat după ce luni preşedintele Klaus Iohannis a criticat politica salarială a Guvernului. Aceasta a cerut şefului statului să facă publică stenograma discuţiei de la Cotroceni la care a participat alături de premierul Viorica Dăncilă, sugerând că atunci preşedintele a avut aceeaşi opinie cu ele, dar în spaţiul public se poziţionează critic.





"Klaus Johannis despre legea salarizării și discuțiile, de la Cotroceni, la care am participat împreuna cu premierul Dancila: “E adevărat ca, cel puțin in public, avem abordări diferite”. Exact! In discuții private avem aceeași abordare. Nu-i așa, domnule președinte? De ce nu prezentați Stenograma discuției de la Cotroceni? Sa se vadă exact cât de “diferit” gândim vis-a-vis de solicitările sindicale și de corectitudinea legii... Ma gândesc ca, dacă tot ne certați, poate e bine sa stie toată lumea cum vorbim public și cum in privat. Unii dintre noi...", a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Preşedintele Iohannis a atras atenţia, într-o declaraţie dată presei luni, că în domeniul salarizării Guvernul trebuie să corecteze problemele şi să ţină cont de mişcările sindicale şi proteste.

"În public avem opinii foarte diferite. Eu atrag atenţia că lucrurile nu merg aşa cum trebuie şi avem practic în fiecare zi pichetări, mişcări sindicale, iar guvernanţii se fac că nu văd nimic şi repetă aşa mecanic că totul este în regulă. Lucrurile nu sunt în regulă, dar este treaba Guvernului să vadă unde sunt cauzele acestor nemulţumiri şi să le corecteze", a declarat Iohannis.

El a făcut referire şi la întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Viorica Dăncilă şi cu ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, pe tema salariilor din sistemul bugetar.

