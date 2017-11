Tendinte SEO în 2018

Specialisti in SEO renumiti afirma cu tarie ca in 2018 comertul online se va dubla, pe masura ce segmente tot mai largi de populatie au acces la internet.





Iata de ce practicienii care se ocupa de optimizarea motoarelor de cautare incearca sa descopere noi si noi metode pentru o mai buna vizibilitate a magazinelor care isi desfasoara activitatea online.

Deja s-au conturat niste directii clare pentru viitorul an care pot conduce la rezultate de succes in materie de campanii complexe SEO.

Optimizarea pentru dispozitivele mobile

Parca mai mult decat oriunde pe glob, romanii au devenit fanii device-urilor mobile, pe care le considera mai practice decat invechitele desktop-uri si chiar laptopuri, fie ele si de ultima generatie.

Daca in Occident cam o treime din populatie petrece minim o ora pe zi navigand pe internet cu ajutorul tabletelor si al telefoanelor inteligente, in tara noastra cu siguranta procentul acelora care nu se pot dezlipi de smartphone nici macar pe strada sau cand iau masa este cu atat mai mare. Lucru care vine in sprijinul comerciantilor online locali, pe masura ce shopping-ul virtual a devenit o normalitate pentru segmente tot mai largi de clienti.

O reducere a timpului de incarcare a paginilor web pe tablete si smartphone-uri este asadar esentiala in 2018, acest aspect fiind unul de prim ordin in depasirea concurentei. Utilizatorii nu mai au rabdare, iar specialistii ce se ocupa de optimizare SEO cunosc prea bine acest lucru.

Clasificarea paginilor in cautarile de pe Google se va baza in 2018 in special pe versiunea mobile a acestora, iata de ce niciun comerciant care vrea sa obtina profit online sporit in lunile ce vin nu mai poate ignora aceasta realitate obiectiva: optimizarea site-urilor de business cu ajutorul unei firme care ofera servicii bune de SEO mobile.

Marketingul personal

Din ce in ce mai mult observam tendinta de trecere de la un marketing de masa la unul destinat sa ofere cea mai buna experienta clientilor pe parcursul intregului proces de cumparare a unui produs sau serviciu (din clipa in care userii intra pe site-ul de comert respectiv si pana cand ajung sa intre efectiv in posesia a ceea ce au comandat).

Consumatorii devin tot mai inteligenti, obiceiurile lor de achizitie s-au modificat, au evoluat substantial. Acestia nu mai cumpara din primul magazin online pe care intra, prefera mai intai ca sa compare preturile pentru aceleasi produse sau servicii, cer consultanta anterioara luarii deciziei de a face comanda propriu-zisa.

Clientii au trecut din categoria cumparatorilor pasivi in aceea a cumparatorilor activi, fapt care transforma experienta achizitiei de produse si servicii intr-una incitanta. Daca nu au parte de emotii pozitive puternice, chiar de un plus de adrenalina, daca a comanda de pe un anume site de comert li se pare plictisitor, vor trece fara regrete la un altul care este capabil sa le satisfaca asteptarile de natura emotionala.

Cine poate face ca un magazin online sa ofere o experienta de shopping memorabila? Desigur o agentie de servicii web cu specialisti buni, la curent cu tot ce este nou in materie de strategii de e-marketing, de campanii SEO inteligente, care sunt in tema si cu transformarile radicale ce au intervenit in psihologia clientilor ce se folosesc de tehnologia moderna (mai ales de tip mobile) pentru a face achizitiile ce ii intereseaza.

Videoclipurile, cel mai bun instrument de crestere a vizibilitatii online

