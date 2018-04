TEMUTUL INTERLOP, PREMIAT cu titlul de „Maestru al Sportului”. Fața neștiută a șefului CLANULUI care a speriat România

Considerat unul dintre cel mai temuți interlopi din România, Costel Cordureanu a primit titlul de „Maestru al Sportului”, în anul 1991. Liderul Clanului Cordurenilor a dezvăluit că, înainte să aibă probleme cu legea, a fost sportiv de performanță la lupte libere, devenind campion balcanic, vicecampion european și dublu medaliat cu bronz la Campionatele Europene. A participat și la două Olimpiade care au avut loc la Barcelona - Spania și în Atlanta – SUA. Spune că i-a cunoscut pe Radu Mazăre, Miron Mitrea și pe Gigi Becali și că adevărata mafie este în politică, nu în lumea interlopă.





Despre familia Corduneanu, din Iaşi - sau Clanul Cordunenilor, aşa cum îi cunoaște opinia publică - s-au scris multe. Gruparea interlopă coordonată de Gheorghe (Costel) Corduneanu a intrat în atenția DIICOT și DNA. Membrii săi au fost acuzați de şantaj, înşelăciuni imobiliare, bancare, trafic de persoane, spălare de bani şi criminalitate informatică. „Locotenenţii“ lui Corduneanu ar fi strâns în vistieria familiei milioane de euro, prin fraudarea unor bănci şi şantajarea a zeci de oameni.

Capul familiei, Costel Corduneanu, a acordat un interviu în exclusivitate Mesagerului de Neamț, în care dezvăluie cât e mit și cât e realitate din tot ce se știe sau se crede că se știe despre temuții Corduneni. Puțini știu că sportul e îndeletnicire de familie, mai mult decât o pasiune. Iar Costel Corduneanu a fost sportiv de performanță, la lupte libere, campion balcanic în 1988, vicecampion european în 1992, dublu medaliat cu bronz la Europenele din ’88 şi ’89 și chiar premiat cu titlul de „Maestru al Sportului”, în 1991.

Destăinuirile unuia dintre cei mai temuți români.

Costel Cordureanu susține că „nu ne considerăm interlopi şi ne deranjează când ni se spune aşa”. El spune că „în România, nu există mafie, cum e în Italia sau America”.

„Noi nu avem capi, pentru că nu avem potenţial uman. Noi nu avem un Al Capone. Nu am ajuns la nivelul capilor din Occident, de la nivelul anilor ’20 sau ’30, pe timpul lui Capone sau Toto Riina. La noi, sunt mulţi pârâţi şi mulţi trădători. Adevărata mafie este în politică, nu în lumea interlopă. Nu dăm nume de politicieni. În România, serviciile manipulează. Când furi 300 de milioane de euro, nu trebuie să fii violent. Doar cu un pix şi o ştampilă, poţi fura sute de milioane de euro, în timp ce, în ţară, nu sunt șosele, autostrăzi, grădiniţe, şcoli, spitale, azile de bătrâni şi multe altele”, a declarat Costel Cordureanu.

– De unde vi se trage numele de Clanul Cordunenilor, „cei care terorizează Moldova”, după cum vă cataloghează o parte a presei?

Eu şi familia mea nu ne considerăm interlopi sau clan. Noi facem parte dintr-o familie de mari sportivi de performanţă, care am câştigat medalii şi locuri fruntaşe la campionate europene şi mondiale, am avut participări la Jocurile Olimpice de la Barcelona în 1992 şi la Jocurile Olimpice din Atlanta, America. Aşa am ajuns să fim cunoscuţi. Prin sport, nu prin altceva. Eu, fiind mai mare, mi-am făcut un nume de pe timpul lui Ceauşescu. Tot ce era bun pe plan sportiv din provincie luau Steaua şi Dinamo. Pe vremea aceea, ca să apari pe la televizor şi prin ziare era mare lucru. Era o performanţă.

